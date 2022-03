Ab dem 18. März: Oranienburg bekommt eine neue Bar

Oranienburg

Es wird noch fleißig gebohrt, gehämmert und geputzt. Hier noch ein paar Lichter angebracht – da noch neue Kabel verlegt. „Alles verläuft nach Plan, wir sind bereit für die Eröffnung am Freitag“, berichtet Geschäftsführer Kerem stolz. Am 18. März werden um 19 Uhr erstmals die Eingangstüren der Truva-Bar in der Berliner Straße 40 geöffnet und Oranienburg darf sich auf ein neue Location freuen.

Ab dem 19. März wird die „Truva-Bar“ in Oranienburg täglich ab 12 Uhr geöffnet sein. Quelle: Knut Hagedorn

Als im Oktober 2019 die „Escobar“ endgültig die Türen abschloss in der Berliner Straße, verschwand zugleich für die Oranienburgerinnen und Oranienburger eine weitere Freizeitmöglichkeit. Nun hat sich ein neuer Inhaber für die Flächen gefunden und eröffnet am 18. März 2022 seinerseits eine Bar namens „Truva“. „Den Traum und die Idee hier etwas zu machen, habe ich schon lange. Als ich dann gehört habe, dass die Escobar schließt, habe ich sofort versucht den Kontakt für diese Fläche aufzunehmen“, berichtet der 32-jährige Kerem.

Namensvergabe entstammt aus der Vita des Geschäftsführers

Im Inneren hat sich gegenüber der Escobar nichts gravierendes verändert, weiterhin laden zwei Bereiche zum entspannen und relaxen ein. Dennoch haben die neuen Inhaber eigene Vorstellungen umgesetzt, neue Farbe an den Wänden und neue Dekorationen sollen zum verweilen einladen. Der Name „Truva“ entstammt aus der Vita von Kerem: „Das ist der Name meines ersten Arbeitsplatzes im türkischen Mersim“, berichtet der 32-Jährige.

„Truva-Bar“ wird täglich ab 12 Uhr geöffnet sein

Nach der Eröffnung am 18. März um 19 Uhr wird die Bar täglich ab 12 Uhr geöffnet sein, neben Cocktails, Bier, Sekt und Wein sind auch langfristig Mottoabende geplant, zudem gibt es einen großen Raucherbereich. „In erster Linie sollen sich die Leute wohlfühlen, das Feedback der Gäste wird sehr wichtig für uns sein, um dann eventuelle Veränderungen vorzunehmen“, so der Geschäftsführer, der wie sein Team der Eröffnung entgegenfiebert. „Wir haben jetzt seit Dezember alles dafür getan, dass es losgehen kann. Nun wollen wir starten.“

Von Knut Hagedorn