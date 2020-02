Oranienburg

Bei drei Buslinien der Oberhavel Verkehrsgesellschaft wird es ab dem 2. März zu Fahrplanänderungen kommen. Die Linie 800 fährt nicht mehr um 13 Uhr ab dem S-Bahnhof Oranienburg, sondern wird auf 13.05 Uhr verschoben. Die Rückfahrt ab Flatow beginnt um 15.15 Uhr.

Die Linie 804 mit Fahrt in Richtung Malz wurde von 18.04 Uhr auf 18.09 Uhr verschoben und beginnt nun an der Haltestelle Birkenallee. Die Fahrten in Richtung Rewestraße um 05.21 Uhr, 07.19 Uhr und 16.44 Uhr enden an der Haltestelle Birkenallee.

Bei der Linie 812 wurden die Anschlüsse am Nachmittag an die Abfahrtszeiten der Linie 800 angepasst. Es verschieben sich die Abfahrten um 2 Minuten. Die aktuellen Fahrpläne aller Linien und die Änderungen können im Internet unter ovg-online.de heruntergeladen werden.

