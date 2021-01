Abfuhr für Stadtverwaltung: Keine Mehrheit für Sauberkeitskonzeption im Sozialausschuss

Oranienburg

Im Rahmen des Sozialausschusses am Dienstagabend in der Orangerie ist das von der Oranienburger Stadtverwaltung überarbeitete Konzept zur Sauberkeit und Ordnung in der Stadt Oranienburg durchgefallen. Bei fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung votierten fünf Ausschussmitglieder gegen die Konzeption der Stadtverwaltung, die damit nicht die erforderliche Mehrheit erhielt.

Bußgelderhöhung und geplanter Sicherheitsdienst als Streitthema

Hauptkritikpunkte waren dabei unter anderem die von der Stadtverwaltung angestrebte Erhöhung des Verwarn- und Bußgeldkataloges und der Einsatz eines Sicherheitsdienstes an besonderen Brennpunkten in der Stadt. So argumentierte unter anderem Enrico Geißler von der Linkspartei: „Die teils deutlichen Gebührenerhöhungen im Bußgeldkatalog sind für mich unverhältnismäßig und auch der Einsatz von einem Sicherheitsdienst ist meiner Meinung nach nicht zielführend.“

Antrag muss erneut überarbeitet werden

Zuspruch für die überarbeitete Version der Sauberkeitskonzeption gab es dagegen aus der CDU-Fraktion: „Wir sehen uns in vielen Punkten der Ausarbeitung wieder und danken der Stadtverwaltung für die Ausarbeitung der Vorlage“, erklärte Christian Howe. Eine Zustimmung erlangte der Antrag allerdings nach hitzigen und kontroversen Diskussionen allerdings nicht und muss nun erneut überarbeitet werden.

