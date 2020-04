Oranienburg. In diesem Jahr jährt sich die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen zum 75. Mal. Um diesem Ereignis würdevoll zu gedenken, war ursprünglich für den 20. April eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung mit Begleitprogramm in der heutigen Gedenkstätte geplant. Aufgrund der Beschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten jedoch die Feierlichkeiten und Gedenkveranstaltungen, die anlässlich des Jahrestages in Oranienburg stattfinden sollten, in ihrer geplanten Form für dieses Jahr abgesagt werden, so auch die Sondersitzung der Stadtverordneten.

200 000 KZ-Inhaftierte

Dazu erklären Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und Dirk Blettermann ( SPD), Vorsteher der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung: Es jährt sich ein Ereignis zum 75. Mal, das für mich persönlich und für die Stadt Oranienburg eine zentrale Bedeutung hat. Ich bedaure es zutiefst, dass das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen in diesem Jahr nicht stattfinden kann. In Gedanken und im Herzen sind wir umso mehr bei den Opfern und Überlebenden des Holocaust sowie ihren Angehörigen“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke. „Zwischen 1936 und 1945 wurden im KZ Sachsenhausen mehr als 200 000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. Der Jahrestag lässt uns innehalten und der vielen Opfer gedenken, die der Nationalsozialismus auch auf Oranienburger Boden gefordert hat. Gleichzeitig sind wir uns der historischen Verantwortung bewusst, die für uns daraus erwächst. Solidarität, Mitmenschlichkeit und Toleranz sind die Werte, die uns als Gesellschaft starkmachen. Alles andere führt geradewegs ins Unglück.“

„Nie wieder“ aktueller denn je

Oranienburgs Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann: „Ich bedaure zutiefst, dass anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen keine Stadtverordnetenversammlung auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte stattfinden kann. Mit dieser Geste hätten alle Stadtverordneten ein Bekenntnis zu ihrer Vergangenheit demonstrieren können. Ich bin dem Leiter der Gedenkstätte, Herrn Dr. Drecoll dankbar, dass er mir in einem Telefongespräch zugesagt hat, eine gemeinsame Gedenkveranstaltung spätestens im kommenden Jahr nachholen zu wollen. Die tiefe Verbundenheit zwischen der Stadt Oranienburg und der Gedenkstätte kommt dadurch zum Ausdruck, dass Bürgermeister und Stadtverordnete gemeinsam Veranstaltungen begehen. Sie zeigt sich darüber hinaus aber auch darin, dass wir bei allen auch ganz praktischen Themen eng und lösungsorientiert zusammenarbeiten, die Politik steht fest an der Seite der Gedenkstätte. Die Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers mahnt, angesichts wiederkehrender Umtriebe nationalsozialistischen Gedankengutes, immer wieder an der Erinnerungskultur festzuhalten. Die Worte "Nie wieder" sind aktueller denn je.“

