Am Montag, den 7. Oktober, beginnt die Abstimmungsphase für den Oranienburger Bürgerhaushalt 2020. Bis zum 25. Oktober können dann alle Oranienburgerinnen und Oranienburger ab 14 Jahren insgesamt drei Stimmen für ein oder mehrere Projekte abgeben. Der Abstimmungszeitraum endet mit einer zentralen Veranstaltung, die von 17 bis 21 Uhr zur Oranienburger Lichternacht im Regine-Hildebrandt-Haus stattfindet. Anschließend kommt es dort zudem zur öffentlichen Auszählung der Stimmen mit anschließender Bekanntgabe der Ergebnisse.

Von den 237 bis Ende Juni eingereichten Vorschlägen haben sich nach deren Prüfung durch die Fachämter und Vertreter der Stadtverordnetenversammlung 66 Vorschläge als abstimmungsfähig herausgestellt, weil sie laut Verwaltung in der Verantwortung der Stadt umsetzbar sind und im Kostenrahmen von 20 000 Euro liegen. Über 152 der eingereichten Vorschläge kann nicht abgestimmt werden, weil sie das Budget überschreiten, nicht in der Zuständigkeit der Stadt liegen oder nicht der Allgemeinheit zu Gute kommen. Auch wenn Verwaltung und die Stadtverordneten in diesem Jahr darauf geachtet haben, bei der Prüfung der Vorschläge weniger strenge Maßstäbe anzulegen und zum Beispiel auch eine Reihe von Vorschlägen zugelassen haben, für deren Umsetzung eine Genehmigung des Landkreises notwendig ist, gebe es leider immer noch eine hohe Zahl von Vorschlägen, über die nicht abgestimmt werden kann, vor allem, weil die Kosten für die Umsetzung weit über der Grenze von 20 000 Euro liegen, heißt es aus dem Rathaus.

Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit, online an der Abstimmung teilzunehmen. Damit wird ein Wunsch der Stadtverordneten erfüllt, um die Beteiligung an der Abstimmung zu erhöhen. Auf der Homepage der Stadt können ab Freitag unter www.oranienburg.de/bürgerhaushalt Zugangsdaten für die Onlineabstimmung oder die Unterlagen für die Briefwahl beantragt werden. Außerdem kann die Abstimmung zu den Öffnungszeiten im Bürgeramt durchgeführt werden.

Von MAZonline