Abwasser-Kanalnetz in der Oranienburger Altstadt wird saniert

Oranienburg

Seit Oktober des vergangenen Jahres laufen aufwendige Kanalsanierungsarbeiten in der Oranienburger Innenstadt. Ganz bewusst ohne größere Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr auf den Straßen. Im Rahmen des Werksausschusses stellten die Stadtwerke Oranienburg und die für die Kanalsanierungsarbeiten zuständige ausführende Firma Aarsleff die Pläne und Sanierungsmaßnahmen ausführlich vor.

Zwei Drittel des Kanalnetzes nach 1990 entstanden in Oranienburg

„Wir verfügen in Oranienburg aktuell über ein Abwasserkanalnetz von 192 Kilometern Länge. 1990 waren es nur derer 62 Kilometer, daran sieht man, dass fast zwei Drittel des gesamten Netzes erst in den vergangenen 30 Jahren entstanden sind“, berichtet Thomas Schlegel, Leiter Kanalnetz der Stadtwerke Oranienburg. Allerdings berichtete Schlegel auch, dass es noch Bestände im Kanalnetz gibt, die über 100 Jahre alt sind und demnach nun dringend saniert werden müssen.

Inlineverfahren deutlich kostengünstiger

Bereits vor fünf Jahren wurde dahingehend ein Kanalsanierungskonzept erarbeitet. Neben den wirtschaftlichen Aspekten der Erweiterung des bestehenden Netzes liegt in diesem Konzept der Fokus auf dem Erhalt der vorhandenen Leitungen. „Hierbei geht es darum, ein kostengünstiges Verfahren anzuwenden, was dennoch garantiert, die Netze neuwertig wieder herzustellen. Aus diesem Grund haben wir uns für das Inlineverfahren entschieden, was 60 Prozent der Kosten nur in Anspruch nimmt im Vergleich zur offenen Bauweise“, so Schlegel.

Die Oranienburger Stadtwerke betreiben das Abwasserkanalnetz. Quelle: Stadtwerke Oranienburg

Bei einer Präsentation zeigte die Firma Aarsleff anschließend, wie genau dieses Inlineverfahren funktioniert. Es passiert alles vorrangig unter der Erde und führt so zu nur geringen Sperrungen. „Diese Umsetzung passiert vorrangig über die Kanalschächte, es müssen also keine Straßen großflächig aufgerissen werden.“ Mittels einer Analyse wurde im Vorfeld ein Sanierungsgebiet definiert, welches sich vorrangig von der Kremmener Straße, über die Havelstraße und den Schlosspark bis hin zum Oranienburger Kanal erstreckt. „Insgesamt haben wir einen Bedarf von knapp 2,3 Kilometer Kanalnetz herausgefunden, der dringend saniert werden muss“, berichtet Thomas Schlegel.

Baumaßnahmen gehen zunächst bis März 2022

Seit Oktober des Vorjahres laufen diese Maßnahmen nun und sollen sich laut Auskunft der Stadtwerke noch bis März dieses Jahres hinziehen. Als Kosten werden knapp 894 000 Euro veranschlagt. „Dabei ist aber wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei zunächst erstmal nur um die Schachtanlagen und Hauptkanalleitungen handelt. Es folgen dann noch die Hausausschlüsse“, so Thomas Schlegel abschließend. Dahingehend laufen aktuell die Planungen, ein genauer Termin steht noch nicht fest, laut den Stadtwerken sollen diese Arbeiten aber noch in diesem Jahr auf jeden Fall vonstatten gehen.

Von Knut Hagedorn