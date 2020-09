Abwasser, Schulweg, Sportplatz: Das war die Ortsbeiratssitzung in Friedrichsthal

Friedrichtshal

Am Mittwoch fand in Friedrichsthal die jüngste Sitzung des Ortsbeirates auf dem Außengelände der Grundschule statt. Zur Einwohnerfragestunde wurden verschiedenste Themen besprochen. Ein Bürger aus dem Nachbar-Ortsteil Malz kritisierte den Zustand der Badestelle am Grabowsee. „Ich verstehe nicht, warum dort nicht mal richtig Kultur gemacht wird. Es gehen ja Bürger aus allen Ortsteilen dort baden“, gab er zu bedenken. Weiterhin äußerte er Unverständnis über den Standort des mobilen Toilettenhäuschens, welches seiner Meinung nach viel zu weit weg vom Badestrand aufgestellt wurde. „Da sollten sich Malz, Friedrichsthal und Schmachtenhagen zusammentun, um eine Änderung erreichen“, so der Einwohner. Außerdem regte er an, Sand im Bereich der Badestelle aufzufüllen, da die freiliegenden Wurzeln eine große Unfallgefahr darstellen würden.

Die Badestelle am Grabowsee war das Anliegen eines Malzers. Quelle: Robert Roeske

Dazu konnte Ortsvorsteher Jens Pamperin direkt Stellung beziehen. „Das Auffüllen von Sand ist dort leider nicht möglich, da es sich um eine Naturbadestelle handelt“, wusste er zu berichten. Das sei bereits in der Vergangenheit angefragt und abgelehnt worden. Auch zum Standort des Toilettenhäuschens äußerte er sich: „Dieser Standort wurde gewählt, weil es an der Badestelle schon mehrmals umgekippt wurde und auch schon im Grabowsee schwamm“, so Pamperin.

Die Schulen und die Jugend im Fokus

Die Schulen im Fokus hatte eine Anwohnerin aus Friedrichsthal. „Ich würde mir wünschen, dass das Halteverbot an der Grundschule bis weit hinter die Adventschule vorgezogen wird“, konstatierte sie. „Die Einfahrten werden dort zugeparkt, Autofahrer drehen dort auf dem Fußweg, obwohl man die Kinder dort schwer bis gar nicht sehen kann.“ Außerdem regte sie an, perspektivisch Haushaltsmittel zu planen, die dann für Projekte der Jugendarbeit eingesetzt werden können. „Da haken wir noch mal nach“, versprach Pamperin zum Thema Halteverbot. Auch dieses sei in der Vergangenheit bereits beantragt, aber abgelehnt worden. Für die Jugend betreffende Themen sei man mit der zuständigen Jugendkoordinatorin im Gespräch.

Das Halteverbot vor den Grundschulen war ebenfalls Thema. Quelle: Enrico Kugler

Gute Nachrichten für den SV Friedrichsthal

Neuigkeiten gab es auch zum Punkt Turnhalle. „Aktuell wird geprüft, ob die Turnhalle nicht doch abgerissen und am gleichen Standort wieder aufgebaut werden kann“, verkündete Jens Pamperin. In dieser Planungsvariante soll auch das Vereinsheim integriert werden, für die Zeit des Neubaus soll eine mobile Turnhalle zur Verfügung stehen. Gute Nachrichten gab es auch für die Fußballer vom FV Friedrichsthal: ihr neuer Rasenplatz bekommt nun doch die gewünschten Maße.

Zwei Beschlüsse aus dem Werksausschuss wurden auf Antrag mit in die Tagesordnung aufgenommen. So sollen die Gebühren für die noch nicht an das Abwassernetz angeschlossenen Friedrichsthaler von acht auf zwölf Euro je Kubikmeter steigen, während sich die Kosten für die leitungsgebundenen Kunden um 0,20 Cent je Kubikmeter erhöhen sollen. Nun soll nach Abstimmung des Ortsbeirates der Bürgermeister in diesem Fall vermitteln, der Sachverhalt soll erneut geprüft werden. Die Beschlüsse wurden einstimmig abgelehnt.

Marianne Zahn verabschiedet

Nachdem die restlichen Tagesordnungspunkte einstimmig vom Ortsbeirat beschlossen wurden, hatte der Ortsvorsteher noch die Ehre, Ortsbeiratsmitglied Marianne Zahn mit einem Gutschein zu verabschieden. Für die seit 1973 in der Lokalpolitik aktive Frau war es die letzte Ortsbeiratssitzung, demnächst wird sie ins Havelland umziehen.

Marianne Zahn wurde aus dem Ortsbeirat verabschiedet. Quelle: Nadine Bieneck

Ob sie sich dort politisch zurückhalten wird, kann sie nicht versprechen. „Nur zu Hause sitzen kann ich nicht, ich schaue mal, was sich dort so ergibt“, so Marianne Zahn.

Von Stefanie Fechner