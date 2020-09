Acht Lehrer in Quarantäne: Kein Regelbetrieb an der Waldschule möglich

Oranienburg

„Von einem normalen Regelbetrieb können wir bei Weitem nicht sprechen, eher sind wir noch mittendrin im Durcheinander“, erklärt Schulleiter Torsten Lattke auf MAZ-Nachfrage über die aktuelle Situation an seiner Waldschule in Oranienburg. Am 20. September erhielt Torsten Lattke die Information, dass ein Elternpaar von Schülern seiner Schule positiv auf Corona getestet worden ist. Anschließend entschied sich der Schulleiter dazu, am 21. September die Schule komplett zu schließen. Bei weiterführenden Tests wurde dann festgestellt, das zwei Kinder der betroffenen Familie, die beide Schüler der Waldschule sind, ebenfalls positiv getestet wurden ( MAZ berichtete). In Folge dessen wurden zwei komplette Klassen und insgesamt acht Lehrer unter vierzehntägige häusliche Quarantäne gestellt. Zwar öffnete die Grundschule am 22. September wieder, jedoch nur mit deutlich eingeschränktem Betrieb.

Acht Lehrer in Quarantäne

„Wenn acht von 19 Lehrern fehlen, ist dies nur sehr schwer zu kompensieren“, erklärt Torsten Lattke, der inzwischen selbst Vertretungsunterricht leitet. Der Schulleiter hofft, dass sich die aktuell schwierige Situation ab dem 5. Oktober wieder deutlich entschärft. „Dann sollen die Lehrkräfte und Schüler wieder zurück an die Schule, die Quarantänezeit wäre dann vorüber.“

Anzeige

Schulleitung arbeitet an Lösungsmöglichkeiten für ausgefallenen Unterricht

Das Gesundheitsamt prüft indes weiterhin die Infektionsketten, weitere Quarantäneverordnungen sind denkbar. „Wir können demnach nur abwarten, welche Informationen vom Gesundheitsamt kommen.“ Pläne und Überlegungen gibt es aber an der Schule, wie man den Schülern den Unterricht näher bringen kann, die in Quarantäne waren: „Wir arbeiten an Lösungsmöglichkeiten, vielleicht während der Herbstferien Angebote für die Erstklässler zu generieren.“

Von Knut Hagedorn