Acht neue Azubis für die Stadtverwaltung Oranienburg

Auch wenn sich der Himmel über dem Oranienburger Schloss am Dienstag reichlich grau und wolkenverhangen zeigte, so hatten acht Menschen doch allen Grund zum Strahlen: Bürgermeister Alexander Laesicke und die Auszubildendenbeauftragte Nicole Döhler begrüßten die neuen Auszubildenden der Oranienburger Stadtverwaltung. Acht Männer und Frauen werden nun zu Erziehern und Verwaltungsfachangestellten ausgebildet.

Fünf neue Erzieher für Oranienburg

Die älteste im Bunde der neuen Azubis ist Anke Reinhardt aus Oranienburg. Sie wagte mit 44 Jahren den Schritt in die Berufsausbildung zur Erzieherin. „Ich war Friseurin und wollte mich einfach beruflich weiterentwickeln“, erzählt die Mutter von vier Kindern. Sie selbst habe schon immer gern mit Kindern gearbeitet. „Da kam die Ausbildung wie gerufen.“ Eingesetzt wird sie seit dem 1. Juli in der Oranienburger Kita „Flax und Krümel“. „Ich wurde sehr gut im Team aufgenommen und bin dankbar, dass man mir in meinem Alter diese Chance gegeben hat.“

Die 18-jährige Isabell Böttcher ist zwar in Oranienburg geboren, wohnt aber mittlerweile in Panketal im Landkreis Barnim. „In Panketal werden leider keine Erzieher ausgebildet“, erklärt die junge Frau, die noch bis zum 30. November in der Kita „Stadtspatzen“ ausgebildet wird und dann in eine andere Einrichtung wechselt. Also habe sie sich „auf gut Glück“ in Oranienburg beworben. Drei Jahre dauert es, bis Isabell Böttcher fertig ausgebildete Erzieherin ist. „Aber meine Kollegen behandeln mich jetzt schon gleichwertig, ich wurde wirklich toll aufgenommen.“

Drei Jahre dauert die Ausbildung zur Erzieherin. Quelle: Stefanie Fechner

Für Laura Fender aus Hohenbruch stand der Berufswunsch Erzieherin schon während der Schulzeit fest. „Der Umgang mit Kindern hat mir schon immer Spaß gemacht“, erinnert sie sich. Während des Fachabiturs absolvierte sie ein einjähriges Erzieherpraktikum, was ihren Berufswunsch noch zusätzlich festigte. „In einem Jahr sammelt man schon viele Erfahrungen“, sagt die 19-Jährige. Seit dem 1. Juli arbeitet sie in der Kita „Drehrumbum“ in Wensickendorf, wo sie sich auch sehr gut aufgenommen und integriert fühlt.

Die frühere Oranienburgerin und heutige Germendorferin Vanessa Gerdessen (18) war sich schon in der sechsten Klasse sicher, dass sie Erzieherin werden will. „Ich habe schon früher oft auf die Kinder innerhalb der Familie aufgepasst“, berichtet sie. Auch sie hat während des Fachabiturs ein einjähriges Praktikum absolviert. Am Mittwoch startete sie ihre Ausbildung im Hort der Havelschule. „Da bin ich früher selbst zur Schule gegangen.“

Stadt Oranienburg fällt als Arbeitgeber positiv auf

Als einziger männlicher Azubi hat sich Tim Maasch aus Großwoltersdorf gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Der 19-Jährige hat am 1. Juli seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Oranienburger Stadtverwaltung begonnen. „Ich war lange unentschlossen, in welche Richtung es für mich gehen soll“, sagt er rückblickend. Bei einer Recherche im Internet sei ihm die Stadt Oranienburg als Arbeitgeber aufgefallen. „Es ist einfach ein toller Arbeitsort und ich habe viel gutes über die Ausbildung hier gehört.“ Schon beim Bewerbungsgespräch habe er sich sehr wohl gefühlt. Seine ersten Berufserfahrung sammelt der 19-Jährige im Ordnungsamt der Stadt Oranienburg. „Dann lerne ich nach und nach alle anderen Bereich der Verwaltung kennen“, erzählt er. „So kann ich überall hinein schnuppern und schauen was mir am Ende wirklich liegt.“

Drei junge Menschen erlernen den Beruf des Verwaltungsfachangestellten. Quelle: Stefanie Fechner

Ebenfalls im Ordnungsamt beginnt Emma Eckold (18) aus Oranienburg ihre berufliche Ausbildung. „Ich bin persönlich schon sehr ordentlich und strukturiert, so dass auch meine Mama dachte dass dieses Berufsfeld etwas für mich wäre.“ Sie informierte sich über die Ausbildungsinhalte und bewarb sich dann in der Stadtverwaltung, wo sie nun ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert.

Die Dritte im Bunde ist Johanna Ulle (19) aus Borgsdorf. „Während meines FÖJ habe ich bei der Agentur für Arbeit Tests gemacht, welcher Beruf zu mir passen könnte“, erzählt sie. Dort sei auch der Beruf der Verwaltungsfachangestellten dabei gewesen. Aktuell arbeitet sie in der Poststelle der Verwaltung. „Das ist gut, da lernt man schon viele Mitarbeiter kennen.“

Von Stefanie Fechner