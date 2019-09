Oranienburg

Auf den Straßen von Oranienburg kann es für Autofahrer bis Ende September zeitweise eng werden. Gleich auf mehreren Fahrbahnen sind Schachtdeckelsanierungen geplant. Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

In Zeiten mit geringem Verkehrsaufkommen von 20 Uhr bis Mitternacht werden Schächte in den folgen Straßen saniert: Doktor-Heinrich-Byk-Straße, Stralsunder Straße, Walther-Bothe-Straße, Robert-Koch-Straße, Havelstraße, Berliner Straße, Bernauer Straße, Carl-Gustav-Hempel-Straße, Birkenwerderweg und Granseer Straße.

Tagsüber steht die Reparatur von Schachtanlagen in weiteren Straßen an: An der Havel, An den Dünen, Annahofer Straße und Friedrich-Wolf-Straße.

Von MAZonline