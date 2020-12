Oranienburg

Dieses Mal ist alles ganz anders. Die Sachsenhausener mussten den dritten Advent anders einplanen als sonst. Kein Weihnachtsmarkt! Das große Event im Oranienburger Ortsteil im Dezember fiel aus. „Wir haben länger gewartet als viele andere und hofften, dass noch etwas geht“, sagt Ortsvorsteher Burkhard Wilde ( SPD). „Aber wir mussten uns irgendwann entscheiden und haben dies im Oktober getan.“ Der Ortsbeirat konnte das Risiko, das durch die Corona-Pandemie über dem Markt geschwebt hätte, nicht auf sich nehmen. Zum Wohle aller.

Liebevoll war das Zauberwort

Aber ganz ohne weihnachtliches Gefühl sollte der Advent nicht vorbeiziehen. „Wir wollten unbedingt etwas machen und sind auf die Idee gekommen, die Einwohner anders einzubeziehen“, so Burkhard Wilde. Der Ortsbeirat rief die Sachsenhausener auf, ihre Vorgärten in der Adventszeit besonders herauszuputzen. Davon hätten alle etwas. Die Einwohner wurden animiert, sich Gedanken zu machen, wie sie ihr Grundstück oder auch ihr Haus gestalten beziehungsweise schmücken. Das musste kein teurer Weihnachtsschmuck sein, niemand sollte tief in die Tasche greifen, um sein Grundstück in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen. „Liebevoll“ war dabei das Zauberwort. Ein bisschen Grün, warme Beleuchtung, ein paar Figuren – der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt.

Spenden von den Unternehmern

Der Aufwand wurde belohnt werden. Der Ortsbeirat hatte von Unternehmern des Ortsteils um Spenden gebeten, um die zehn schönsten Gärten prämieren. Das ist geschehen. Die Ortsbeiratsmitglieder begaben sich am dritten Advent auf die Suche nach schön geschmückten Grundstücken. Anschließend wurden die zehn bezauberndsten ausgesucht.

Hoffnung auf den Weihnachtsmarkt 2021

In Sachsenhausen war es in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden, dass sich die Einwohner immer am dritten Advent auf dem Gelände der Kirche trafen. Einheimische Händler, Handwerker und Gewerbetreibende bauten auf dem kleinen Gelände ihre Verkaufsstände auf. Vier Stunden – von 14 bis 18 Uhr – dauerte das Treiben. Ein sozialer Treffpunkt für die Einwohner, die sich sonst manchmal das ganze Jahr nicht gesehen haben. Burkhard Wilde: „Ich hoffe, dass die Aktion ein Erfolg wird, wir im nächsten Jahr unseren Weihnachtsmarkt aber wieder ganz normal veranstalten können.“

