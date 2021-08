Lehnitz/Oberhavel

Schwere Vorwürfe erheben die Vorstandsmitglieder des Sportbootclubs „Goldener Anker“ gegen die Vorstandsspitze des Kreissportbundes Oberhavel (KSB). Nach den Worten der stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin Andrea Beez geht es dabei unter anderem um Anstiftung zum Fördermittelbetrug. Als Konsequenz aus den Ereignissen der vergangenen Monate seien auf Beschluss des Vorstandes drei Anträge für die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 9. September eingereicht worden. Es geht dabei um Einblick in die Geschäftsunterlagen des KSB sowie um die Abberufung des 1. Vorsitzenden Frank Müller und seines 1. Stellvertreters Manfred Hick.

Anträge nicht weitergereicht

Allerdings seien diese Anträge nicht mit der Einladung an die Mitglieder versendet worden. Darin sehen die Freizeitskipper einen klaren Verstoß gegen Paragraf 11 der KSB-Satzung. Dieser nämlich besage, dass die Mitglieder das Recht haben, bis spätestens vier Wochen vor Durchführung der Mitgliederversammlung einen schriftlichen Antrag an den Vorstand zu senden. „Die eingereichten Anträge werden allen Mitgliedern bis drei Wochen vor der Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben“, heißt es. Dies sei trotz pünktlich eingereichter Anträge nicht erfolgt. Zu den Mitgliedern zählen übrigens die mehr als 220 Sportvereine des Landkreises mit zusammen mehr als 23 000 Mitgliedern. Das macht den KSB zu einer der größten Bürgerorganisationen in Oberhavel.

Vorstand stuft Anträge als „nicht zulässig“ ein

Nach den Worten Frank Müllers seien mehrere Anträge im KSB-Vorstand als nicht zulässig eingestuft worden, da diese formalen Anforderungen nicht genügen. Zum Beispiel fehlten Unterschriften. Und: „Wenn strafbare Handlungen zum Vorschein kommen, müssen wir das nicht weiterleiten“, so Müller. „Das wäre ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.“

Ausgangspunkt: Fördermittelantrag für eine Toilette

Begonnen hatten die Unstimmigkeiten, nachdem der Sportbootclub im Januar dieses Jahres einen Förderantrag für Mittel aus dem Sportstättenbau gestellt hatte. Auf dem Vereinsgelände soll endlich eine Toilette installiert werden. Denn Ziel ist es, eine Segelgruppe für Kinder und Jugendliche aufzubauen. Den Mädchen und Jungen soll eine reguläre Toilette zur Verfügung gestellt werden.

Angeranzt vom Vize

Die Reaktion auf den Antrag allerdings hatte die Lehnitzer überrascht. Manfred Hick habe ihnen bei einem Anruf „in scharfem, ungehaltenen Ton“ klargemacht, wie falsch dieser Antrag sei und „wie unfähig wir doch wären“, sagt Andrea Beez. Dabei habe es sich lediglich um einen Rechenfehler gehandelt, der mit etwas gutem Willen an sich leicht auszubügeln gewesen wäre. Schließlich habe ihr Vorstand den KSB stets als Partner angesehen, der gerade unerfahreneren Vereinen wie ihrem bei genau solchen Problemen Hilfestellung bietet. Diesen Eindruck jedenfalls habe zuvor auch Geschäftsführer Matthias Senger stets vermittelt.

Kinder aus der Nachbarschaft „ausleihen“?

Doch die weitere Entwicklung verstörte die Vorstandsmitglieder vom „Goldenen Anker“ noch mehr. Jetzt habe Frank Müller die Sache übernommen. Er habe sich für das Agieren seines Stellvertreters förmlich entschuldigt und seine persönliche Hilfe angeboten. Die Grundaussage aber blieb: Den Antrag könne man eigentlich nur schreddern. Zudem habe das Vorhaben keine Chance, auf die Prioritätenliste zu kommen. Dazu sei der Lehnitzer Bootsverein mit seinen aktuell zwölf Mitgliedern auch viel zu klein. Aber Dank seiner guten Kontakte zum Stadtbaurat könne er das regeln, habe Müller angeboten. Bereits das sei ihrem Vorstand „unseriös“ vorgekommen, so Andrea Beez. Außerdem habe Müller dazu geraten, mit dem Segelboot und ein paar „ausgeliehenen Kindern“ aus der Kita oder der Nachbarschaft Fotos zu machen. Das wirke sich positiv aus und werde nie hinterfragt oder kontrolliert. „Wir haben klar gesagt, dass wir das als Betrug ansehen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende: „Mit solchen Tricksereien und Betrügereien wollen wir nichts zu tun haben.“ Frank Müller habe sich daraufhin wütend gezeigt und sei auf einen Kurs der Einschüchterung umgeschwenkt.

Frank Müller: „Dummes Zeug“

Für Frank Müller sind die Vorwürfe „dummes Zeug“. Seine Vorschläge und Tipps seien missverstanden und aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagt er. Die „bösartigen Unterstellungen“ hätten zu einer Strafanzeige des Sportbootclub-Vorstandes gegen ihn geführt. Die Staatsanwaltschaft wurde nach der Anzeige allerdings nicht tätig und stellte das Verfahren ein, weil eine Anstiftung nach dem Strafgesetzbuch (§ 26) keine Straftat darstelle. „Die Anstiftung an sich hat die Staatsanwaltschaft aber nicht dementiert“, hält Andrea Beez entgegen. Als „unglaublich“ bezeichnet sie, dass der Vorgang in der zuständigen Stelle der Kreisverwaltung ebenfalls „als Kommunikationsmissverständnis abgewiegelt“ worden sei.

Freizeitskipper fühlen sich bedroht

Geradezu entsetzt sind sie und ihre Mitstreiter von der Tatsache, dass der Lehnitzer Sportbootclub in der Folge eines nicht ganz korrekten Fördermittelantrags an den Pranger gestellt werden soll und bedroht werde. Denn Frank Müller habe sich Zugang zum 2003 geschlossenen Erbbaurechtsvertrag für das Vereinsgrundstück verschafft. Danach sind alle Rechte und Pflichten an dem Grundbesitz an den Verein übergegangen. Die Baulichkeiten seien Eigentum des Vereins, der sich notariell verpflichtet habe, erforderliche Reparaturen und Erneuerungen unverzüglich vorzunehmen. „Es ist davon auszugehen, dass der Verein dieser Verpflichtung jahrelang nicht nachgekommen ist“, schreibt Müller. Und er teilt mit, dass das im Vertrag geregelte „Heimfallrecht grundsätzlich dem Grundstückseigentümer zustehe, also der Stadt Oranienburg, wenn die vertraglich festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt werden“. Diese Äußerungen empfindet der Vorstand des „Goldenen Ankers“ als klare Bedrohung, da mit dem kleinen Hafen die gesamte Existenzgrundlage des Vereins infrage gestellt werde. Noch dazu mische sich Müller in Dinge ein, die ihn gar nichts angingen.

KSB-Vorstand müsse Förderfähigkeit prüfen

Der widerspricht: „Wir haben zu prüfen, ob Gemeinnützigkeit besteht und die Eigentumsvoraussetzungen für eine Förderung gegeben sind.“ Schließlich solle das Geld nicht in irgendwelchen Kanälen versickern. Gleichzeitig müsse geprüft werden, ob die Investition im Interesse der Stadt ist, so Frank Müller. Allein darauf hätten sich seine Äußerungen bezogen.

Darf der Vorstand entscheiden oder nicht?

Andrea Beez möchte im Auftrag ihres Vorstandes ihre drei Anträge samt den dezidierten Begründungen nunmehr selbst an alle KSB-Mitgliedsvereine versenden und so um Unterstützung werben. So hat es bereits Ines Sahr gemacht, 2. stellvertretende Vorsitzende des KSB. Auch ihre drei Anträge seien „für unzulässig erklärt“ und nicht weitergeleitet worden. „Ob die Anträge unzulässig sind oder nicht, entscheidet aber nicht der Vorstand des KSB Oberhavel, sondern die Mitgliederversammlung“, ist sie überzeugt.

Als Einzelperson nicht antragsberechtigt

Ines Sahr, die nach Ansicht Müllers als Einzelperson gar nicht antragsberechtigt sei, beantragt ihrerseits die Abberufung von Frank Müller und Manfred Hick und zusätzlich des Schatzmeisters Burkhard Dietrich. Als Gründe werden genannt: „Amtsmissbrauch, Veruntreuung von Geldern, Verletzung der Grundregel der Buchführung, Verletzung der Auskunftspflicht, Hinderung der Mitwirkungspflicht.“ Als Beleg sind mehrseitige Ausführungen beigefügt. Sie sehe es als ihre „Pflicht an, im Interesse der Vereine die Missstände aufzuzeigen“, sagt sie. Und sie spreche im Namen der KSB-Vorstandsmitglieder Katja und Maik Trölenberg sowie Danny Funke, dem Vorsitzenden der Kreissportjugend Oberhavel. Sie beantragt zudem, den Vorstand für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 nicht zu entlasten sowie die Konten, die Zahlungen sowie die Beschlüsse zu den getätigten Zahlungen zu prüfen, „insbesondere die Kosten der Rechtsanwälte und Gerichtsverfahren“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vorstandsstreit beim Kreissportbund Oberhavel: Geschäftsführer erhält Kündigung

Kreissportbund Oberhavel gegen Matthias Senger: Geschasster Geschäftsführer gewinnt Berufungsverfahren

Von Helge Treichel