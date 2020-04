Ärger über ausbleibenden Bescheid vom Finanzamt: „Kein Geschenk“

Oranienburg

Er wisse, wandte sich ein MAZ-Leser an die Redaktion, dass die Finanzämter derzeit alle Hände voll zu tun haben, beantragte Steuer-Stundung von Unternehmen zu bearbeiten. „Aber auch die kleinen Leute brauchen das Geld aus ihrer Rückerstattung jetzt“, so der Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Vor allem Kurzarbeiter, die derzeit oft nur mit 60 Prozent ihrer normalen Einkünfte auskommen müssen, benötigten dringend ihre Steuer-Rückerstattung. „Viele von ihnen sitzen jetzt zu Hause und haben die Zeit genutzt, ihre Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2019 anzufertigen.“ Er selbst habe seine Unterlagen bereits im Februar abgegeben. Bis heute, zwei Monate später, sei jedoch nichts passiert. Auf Rückfrage bei seiner Sachbearbeiterin habe diese ihm mitgeteilt, „dass sie noch gar nicht rechnen könne, da die Software noch nicht fertig sei“. Ein Unding, findet der Oberhaveler, denn „gerade jetzt benötigen viele Menschen ihre Rückerstattungen. Diese sind nämlich kein Geschenk, sondern zu viel entrichtete Steuern, die jetzt auf den Sparbüchern fehlen.“ In den vergangenen Jahren hätte das Finanzamt Oranienburg stets sehr schnell gearbeitet, hätten nur zwei bis drei Wochen zwischen der Abgabe und der Rückerstattung gelegen, wundert er sich.

Programmstart für Erklärungen des Jahres 2019 erfolgte Mitte März

Auf MAZ-Nachfrage beim Finanzamt erklärte Ingo Decker, Pressesprecher des brandenburgischen Finanzministeriums: „Der Programmstart für die Veranlagung des Jahres 2019 erfolgte in diesem Jahr am 20. März.“ Damit habe die benötigte Software nicht später als in den Vorjahren zur Verfügung gestanden. Vielmehr sei eine vorherige Bearbeitung bis Ende Februar „nicht angezeigt, weil bis dahin elektronische Daten wie z.B. Lohn, Krankenversicherungs- und Rentenbeiträge noch gar nicht oder nicht vollständig übermittelt sind“. Der Start für die Bearbeitung von Einkommenssteuererklärungen aus dem Vorjahr liege regelmäßig bei Anfang März. Im konkreten Fall des Finanzamts Oranienburg seien im Schnitt alle Steuererklärungen, die bis Mitte Februar eingegangen seien, bearbeitet, wobei Einzelfälle ausgenommen seien. „Die anderen folgen so schnell wie möglich“, versicherte Decker.

Anzeige

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer aktuell genauso lang wie 2019

Die Durchlaufzeit der Bearbeitung betrug im Vorjahr und beträgt aktuell auch in diesem Jahr bislang durchschnittlich 45 Tage. „Damit erfüllt das Finanzamt Oranienburg nach besten Kräften die Bearbeitung der vorliegenden Steuererklärungen, auch in dem Bewusstsein, dass die Erklärenden in diesem Jahr natürlich besonders auf eine Erstattung warten. Das ist uns völlig klar“, so Decker. Die Bearbeitung finde so zügig wie möglich statt, die Finanzämter „tun hier alles, was möglich ist – auch das in Oranienburg“, sagt er.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch Finanzämter von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen

Was im Einzelfall jedoch nicht auszuschließen sei: „Dass es in diesem Jahr hier und da etwas länger dauern könnte – denn natürlich sind auch die Finanzämter selbst von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen.“ Dafür bitte man um Verständnis. „Da die durchschnittliche Bearbeitungszeit in Oranienburg aber bislang dieselbe ist wie im Vorjahr, deutet derzeit nichts darauf hin, dass dies in Oranienburg der Fall ist.“ Wer bislang trotz eingereichter Unterlagen noch keinen Bescheid bekommen hat, „kann demnächst damit rechnen“, kündigt Ingo Decker an.

Von Nadine Bieneck