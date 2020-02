Ärger um Hundekot: Halter wünschen sich wieder die Mülleimer-Tüten

Oranienburg

Seitdem die Oranienburger Hundetoiletten nicht mehr mit Kotbeuteln zum Herausziehen befüllt werden, sind viele Hundebesitzer sauer. Zu ihnen gehört auch Lisa Bertram, die ihrem Ärger bei einem Treffen der Facebook-Gruppe „Unser Oranienburg“ am Sonntag Luft machte. Das Problem, das schon lange Diskussionsthema ist, hat zwei Seiten. Denn ohne die Kotbeutel liegen die Exkremente noch häufiger auf Gehwegen und Wiesen. Doch das Bereitstellen der Tüten birgt ebenso seine Tücken. Nicht selten landeten diese nämlich in der Natur und nicht in den Mülleimern. „Oder Jugendliche haben die Tüten aufgepustet, zerplatzen lassen und achtlos fallen lassen“, berichtet die Hundebesitzerin. „Die Sauberkeit in der Stadt ist ein Problem“, musste die junge Frau schon häufig feststellen. Was sie allerdings positiv hervorhebt, ist die Erfahrung mit dem Stadthof. So haben ihr die Mitarbeiter auf Nachfrage schon mehrmals eine Rolle Tüten ausgehändigt.

Idee für Chipsystem

Wenn das Hundehäufchen nun aber in der Tüte gelandet ist, wird ein weiteres Problem deutlich. „Es gibt zu wenige Mülleimer“, findet Navina Müller, die ebenfalls zum Treffen der Facebook-Gruppe in der Milchbar erschienen ist. „Man muss leider oft sehr weit laufen bis zum nächsten Mülleimer. Das ist schon ziemlich eklig“, findet die Oranienburgerin. Gemeinsam nach Lösungen zu suchen, das ist eines der Ziele, welche die Gruppe mit ihrem Treff, der zum Stammtisch werden soll, verfolgt. „Man könnte ein Chipsystem einführen, das es nur Hundehaltern erlaubt, eine Tüte herauszuziehen“, schlägt Lisa Bertram vor.

Von Wiebke Wollek