Viele sind 60 Jahre und älter: Oranienburg steht vor einem Arzt-Problem

Es ist kurz vor acht Uhr am Morgen, kein Stuhl ist mehr frei im Oranienburger Wartezimmer von Allgemeinmediziner Heinz Uhlmann. Immer wieder geht die Tür auf, neue Patienten kommen herein in die Praxis in der Bernauer Straße 100. Für den 68-Jährigen ein ganz normaler Arbeitstag. „Für uns ist das Alltag geworden. Die Praxis ist jeden Tag voll und es wird auch in Zukunft geschaut nicht abnehmen.“

Und genau darin sieht Heinz Uhlmann, der seit dem 1. Juli 1994 in Oranienburg ( Oberhavel) seine Arztpraxis betreibt, das große Problem. „Statistisch gesehen gibt es genügend Ärzte für Oranienburg und seine Stadtteile“, sagt er. Allerdings müsse man sich die Altersstruktur genau anschauen: „Viele meiner Kollegen sind 60 oder drüber. Es wird nicht mehr lange dauern und wir bekommen ein Generationsproblem in Sachen ärztlicher Versorgung“, so der 68-Jährige, der noch nicht daran denkt, in Ruhestand zu gehen.

34 Hausärzte im Bereich Oranienburg und Umgebung tätig

Laut einer Übersicht der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, die den Bedarf koordiniert, sind aktuell 34 Hausärzte im Bereich Oranienburg und Umgebung tätig. Allerdings haben davon nicht alle eine eigene Praxis. „Man merkt ja quasi täglich, dass der Bedarf einfach wächst. Noch können wir das kompensieren und versuchen, jedem Patienten gerecht zu werden. Aber gerade mit Blick auf die kommenden Jahre sehe ich da schon ein bisschen schwarz“, gibt Heinz Uhlmann unumwunden zu.

Auch in diesen Tagen sind viele Menschen krank. Quelle: dpa

Dabei sieht der Arzt natürlich auch die immer länger werdenden Wartezeiten als Problem an. „Wir möchten natürlich keinen unnötig lange im Wartesaal sitzen lassen. Aber wir werden auch keinen wegschicken. Und leider wird es immer schwieriger, die Wartezeiten human zu halten. Es darf ja auch nie zu Lasten der Behandlung gehen, nur um allen gerecht zu werden“, bekräftigt der 68-Jährige.

Bevölkerungszahl der Stadt wächst weiter

Mit Sorge blickt Uhlmann auch auf die weiter wachsende Bevölkerungszahl der Stadt: „Man muss ja nur schauen, wie viele neue Wohnprojekte gerade in Oranienburg realisiert werden.“ Zuzug sei natürlich gut, aber die Infrastruktur müsse dann auch passen – gerade auch, was die ärztliche Versorgung betrifft. „Leider fehlt gerade jüngeren Ärzten der Mut, sich selbstständig zu machen“, sagt der Mediziner.

Auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist man sich des Problems bei der schwierigen Nachwuchsgewinnung bewusst. „Wir haben im gesamten Land Brandenburg ein Nachwuchsproblem und gehen dies auch intensiv an. Ein Drittel der praktizierenden Ärzte ist 60 Jahre oder älter“, erklärt Pressesprecher Christian Wehry.

50 bis 60 Stunden: Das wollen viele jüngere Ärzte nicht mehr

Dabei sieht der Sprecher vor allem einen Wandel der Herangehensweise als größtes Problem an. Der klassische Haus- oder auch Landarzt sei früher dafür bekannt gewesen, 50 bis 60 Stunden die Woche für seine Patienten da zu sein. „Das wollen viele jüngere Ärzte nicht mehr. Zudem muss man auch sagen, dass es für Ärzte natürlich viele Betätigungsfelder und Möglichkeiten gibt, sich beruflich zu betätigen“, begründet Wehry die Situation.

Viele Patienten sitzen lange in den Wartezimmern der Arztpraxis. Quelle: dpa

Für Heinz Uhlmann wird sich die aktuelle Situation nicht ändern. Täglich wird seine Arztpraxis aus allen Nähten platzen. „Natürlich habe ich weiter Spaß an meinem Beruf, aber für die Zukunft hoffe ich, dass sich die Situation zum Wohle aller entspannt und verbessert“, so der 68-Jährige.

