Afghanistan-Experte Thomas Ruttig: „Afghanistan ist weltweit das unsicherste Land“

Oranienburg

Thomas Ruttig aus Oranienburg ist Afghanistan-Experte – auch wenn er sich selbst laut eigener Aussage selbst nicht gern so nennt. Doch der beeindruckende Lebenslauf des 63-Jährigen lässt eigentlich gar keinen anderen Schluss zu. Sein Weg in das von Kriegen, Konflikten und Armut geprägte Land war so allerdings nicht geplant. „Ich wollte zu DDR-Zeiten Asien-Wissenschaften studieren, um etwas über die Welt zu erfahren“, blickt er zurück. „Als ich an der Uni ankam gab es meinen Kurs der Wahl allerdings gerade nicht, dafür war aber ein Studium über Afghanistan möglich.“

Teilstudium an der Universität von Kabul

Zur Studienzeit gehörte auch ein einjähriges Teilstudium an der Universität von Kabul. „Am Ende wurde daraus nur ein halbes Jahr, aber immerhin“, erinnert sich Thomas Ruttig. Seit dieser Zeit spricht er sowohl Paschto als auch Dasi, eine Variante des Persischen, fließend. „Wir hatten afghanische Dozenten und haben so viel über die Sprache gelernt.“ Damals sei die Zeit in Kabul wie ein großes Abenteuer gewesen, „obwohl ja schon Krieg herrschte, was dem Abenteuer natürlich einen bitteren Beigeschmack verlieh“, berichtet er. Kabul selbst sei damals noch nicht so zerstört gewesen wie heute. „Aber abends, in den Nachrichten, gab es immer wieder Meldungen über Raketenangriffe und Opfer.“

Thomas Ruttig bei einem Besuch in der Provinz Farah in West-Afghanistan Quelle: privat

Trotzdem seien die Menschen dort sehr offen und gastfreundlich gewesen. „Wir wurden auf den Streifzügen durch die Stadt ständig eingeladen und konnten uns dort ohne Dolmetscher, ohne einen Filter verständigen. Das hat uns viele ungeschminkte Erfahrungen verschafft von den Leuten auf der Straße.“

Dann wird Thomas Ruttig vom DDR-Außenministerium engagiert, später folgen zwei Jahre an der Botschaft der DDR in Kabul. Nach der Wende wird das Außenministerium aufgelöst, er verliert seinen Job und orientiert sich in Richtung Journalismus um. Das politische Engagement verliert er jedoch nie aus den Augen, Afghanistan bleibt ein fester Bestandteil in seinem Leben.

Fußball verbindet

Dann suchen die Vereinten Nationen (UN) Leute mit afghanischen Sprachkenntnissen. „Das war 2000, noch zu Zeiten der Taliban.“ Ruttig wird politischer Mitarbeiter und fungiert zwei Jahre lang als Verbindungsmann zwischen den Taliban und der UN-Mission. Seine Sprachkenntnisse sorgen für Anerkennung bei den Taliban. „So hatten wir einen guten Draht für die Verhandlungen. Andauernd wurde ich nach Franz Beckenbauer, später auch nach Jürgen Klinsmann gefragt. Fußball verbindet“, erinnert sich der Oranienburger.

Thomas Ruttig hat vieles von seinen Reisen mit nach Deutschland gebracht. Quelle: Enrico Kugler

Im Krieg zwischen den Taliban und der so genannten Nordallianz versucht Ruttigs UN-Mission, die Fronten an einen Tisch zu bekommen, um den Krieg zu beenden. „Die Verhandlungen wurden schrittweise vorangetrieben und liefen gut, doch dann kamen die Anschläge vom 11. September.“ Ein US-geführter Einmarsch in Afghanistan stürzt die Taliban.

2009 folgt die Gründung des „Afghanistan Analysts Network“

Auch bei der ersten Afghanistan-Konferenz 2001 in Bonn ist Thomas Ruttig dabei. Sie endete mit der Verabschiedung des Petersberger Abkommens, das einen Stufenplan zur Machtübergabe an eine demokratisch legitimierte Regierung nach der Entmachtung der Taliban vorsah. 2003 wird er stellvertretender Sondergesandter der EU für Afghanistan, dann Berater an der deutschen Botschaft in Kabul.

2009 gründet Thomas Ruttig gemeinsam mit afghanischen und europäischen Kolleginnen und Kollegen das „Afghanistan Analysts Network“, eine unabhängige und gemeinnützige Forschungs- und Analyseorganisation mit Hauptsitz in Kabul. „Wir stellen dort für die Öffentlichkeit zugängliche Analysen und Informationen zu Afghanistan bereit, sowohl auf Englisch als auch in den afghanischen Sprachen“, erklärt er das Konzept.

Thomas Ruttig mit einer afghanischen Filzmütze, in Landessprache Pakohl genannt Quelle: Enrico Kugler

Bedingt durch die Coronapandemie konnte Thomas Ruttig nun schon seit einem Jahr nicht mehr nach Afghanistan reisen. Trotz der Umstände – Pandemie und Krieg – wurden am 7. April 20 Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Bei dem Diplom-Afghanisten trifft das auf völliges Unverständnis. „Viele der Abgeschobenen sind maximal das, was man wohl als Kleinkriminelle bezeichnet. Menschen, die in ihren beengten Gemeinschaftsunterkünften oder unter den verschiedenen Religionen in Streit geraten“, sagt er.

„Warum muss man Leute in ein Land abschieben, in dem es die meisten Toten pro Jahr gibt?“, fragt er. Noch heute würden dort fast täglich Anschläge passieren und Kämpfe stattfinden. „Afghanistan ist weltweit das unsicherste Land“, findet er deutliche Worte. „Das wird in der Öffentlichkeit allerdings kaum noch wahrgenommen.“

Von Stefanie Fechner