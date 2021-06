Agrarminister auf Stippvisite in Oberhavel

Oranienburg

Wie werden Milchprodukte hergestellt, wie funktionieren die Abläufe in einem Labor und wie wohnen Auszubildende der Milchwirtschaft und im Laborwesen? All diese Fragen wurden am Donnerstagvormittag in Oranienburg dem Brandenburger Agrar- und Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) beantwortet. Der 65-jährige Landespolitiker besuchte zusammen mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) die Milchwirtschaftliche Lehr- und Untersuchungsanstalt (MLUA) in der Sachsenhausener Straße.

Landrat Weskamp und Agrar-und Umweltminister Axel Vogel besichtigen das Milchinstitut MLUA in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Der Besuch war zugleich Startschuss einer Kreisbereisung des Ministers, der sich anschließend noch ein Bild von der Waldschule im Briesetal in Birkenwerder machte und abschließend die Schleuse in Zerpenschleuse im Landkreis Barnim besuchte . Von dort aus ging es mit einem Boot den Langen Trödel entlang nach Liebenwalde, Endstation war schlussendlich der Stadthafen der Ackerbürgerstadt. Los ging es aber mit einer Stippvisite im Milchinstitut, wo seit 1992 junge Menschen als Milchtechnologen und Laboranten ausgebildet werden. Mit sichtbarem Stolz präsentierte MLUA-Vorstandsvorsitzender Michael Behr zunächst dem Besuch aus der Landeshauptstadt das 2016 errichtete neue Internat. „Wir haben hier die Möglichkeit, bis zu 40 Auszubildende zu beherbergen, die zumeist aus den fünf neuen Bundesländern stammen“, so Behr. „Wir bieten den Auszubildenden optimale Bedingungen zum Lernen, aber auch um nach der Arbeit sich zu entspannen und zu erholen“, berichtet Internatsleiterin Katrin Jäger. Neben einem Fitnessraum gibt es auch diverse Spielgeräte und ein leistungsstarkes W-Lan, wie Katrin Jäger betont. Zudem bietet die eigene Cafeteria eine Vollverpflegung an. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Institut mit voller Wucht getroffen. „Wir mussten im Vorjahr ab 18. März coronabedingt für vier Wochen schließen, die fehlende Ausbildungszeit wurde allerdings im Laufe des Jahres nachgeholt“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Michael Behr. Zudem gab es in diesem Jahr einen Coronafall in der Einrichtung, woraufhin unter anderem auch die Lehrerschaft in Quarantäne musste. „Hier sind wir noch dabei, die ausgefallene Ausbildungszeit nachzuholen“, berichtet Katrin Jäger.

Anschließend ging es weiter in die Produktionsstätten, wo die zukünftigen Milchtechnologen die gängigen Arbeitsschritte in einer dreijährigen Lehrzeit sich aneignen. „Pro Lehrjahr kommen die Azubis einmal für vier Wochen hier in die Produktionsstätten“, bericht Behr. Axel Vogel wollte wissen, wie der Anteil von weiblichen und männlichen Azubis ist: „Da liegen wir im Bereich der Milchtechnologie bei knapp 80 Prozent männlichem Anteil, bei den Laboranten hält es sich die Waage“, so Behr. Ausbildungsabteilungsleiterin Kerstin Grundmann erklärte den Gästen alle Schritte der Milchproduktion. „Manche Azubis nennen unsere Produktionsstätte immer eine kleine Puppenstube, da sie natürlich aus ihren Betrieben viel größere Maschinen kennen.“ Abschließend führte Laborchef Matthias Schlenker noch durch die Räumlichkeiten und erklärte alle Arbeitsprozesse, bevor der Tross weiter zog in Richtung der Waldschule nach Birkenwerder. „Ich freue mich, dass die Reise in den Landkreis Oberhavel durch die nun entspanntere Coronasituation möglich wurde. Viele wichtige Themen vor Ort, wie der Wassertourismus, die Förderung des ländlichen Raums über Leader sowie Waldpädagogik, konnten mit den Akteuren besprochen werden“ zeigte sich Axel Vogel erfreut und ergänzte: „Zudem zeigte der Besuch der Milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalt deren besondere Bedeutung für die Bereiche Ernährungsbildung, Qualitätsprüfung und die Forschung in der Milchwirtschaft. Diese wichtige Arbeit kommt besonders den regionalen Betrieben und letztlich auch den Verbrauchern zu Gute.“

Von links: Minister Axel Vogel, Sybille Strehle, Leiterin der Waldschule, Steffen Apelt, Bürgermeister von Hohen Neuendorf, Landrat Ludger Weskamp, Stephan Zimniok, Bürgermeister von Birkenwerder Quelle: Landkreis Oberhavel

Auch Landrat Ludger Weskamp zog ein positives Fazit: „Ich freue mich über das Interesse von Herrn Minister Vogel am Landkreis Oberhavel. Der Minister hat sicherlich viele Anregungen zu den Themen Landwirtschaft und Klimaschutz aus Oberhavel erhalten und gesehen, wo es gut läuft, aber auch erfahren, wo wir noch Unterstützung benötigen, um uns für die kommenden Jahre gut aufzustellen. Ein intensiver regelmäßiger Austausch mit dem Ministerium ist für uns wertvoll, um vor allem unsere Landwirte und Direktvermarkter sowie Betriebe der Tourismusbranche auch nach der Pandemie bestmöglich zu unterstützen.

Von Knut Hagedorn