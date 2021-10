Agus Pflegeschule Oranienburg: 19 Absolventen verabschiedet

Oranienburg

Die einen gehen, die anderen kommen: 19 Auszubildende wurden am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Zeremonie in der Aula der Agus Pflegeschule Oranienburg, Willy-Brandt-Straße 20, verabschiedet. Sie haben erfolgreich ihre dreijährige Fachausbildung zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/-in abgeschlossen. Am Freitag, dem 1. Oktober 2021, beginnen an der Pflegeschule 84 Auszubildende ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann.

Sie sind der zweite Lehrgang, der mit der generalistischen Ausbildung startet. So werden seit 2020 die drei vormals eigenständigen Berufe der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege vereint und nun in einem gemeinsamen Ausbildungsgang gelehrt.

Oberhavel Kliniken als praktischer Träger

Für 40 der 84 neuen Auszubildenden sind die Oberhavel Kliniken der Träger der praktischen Ausbildung. „Die Agus Pflegeschule hat sich in Oranienburg etabliert und bietet regional gut vernetzt und bedarfsorientiert Berufsqualifizierungen an“, so Thomas Bode, Schulleiter der Agus Pflegeschule. „Das schlägt sich auch in unseren Schülerzahlen nieder. So konnten wir zuletzt unsere Kapazität um 54 auf 274 Ausbildungsplätze erhöhen und freuen uns sehr, jedes Jahr durch erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse dem Fachkräftemangel in der Pflege etwas entgegenwirken zu können.“

Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote

An der Agus Pflegeschule, die 2019 als „Schule für Gesundheits- und Krankenpflege“ durch die Oberhavel Kliniken GmbH gegründet wurde, lernen aktuell fast 270 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen; die Gesamtauslastung der Schule liegt bei 98,5 %. Das Kollegium besteht aus 17 Mitarbeitern, die in den Fachrichtungen Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege sowie in der generalistischen Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann unterrichten. Daneben bietet die Weiterbildungsakademie unter dem Dach der AGUS Akademie zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Pädagogik an. Weitere Informationen zur AGUS Akademie gibt es im Internet unter .

