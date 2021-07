Aktion der Verkehrswacht: Banner sensibilisieren Autofahrer für den Schulanfang

Hennigsdorf

Rund 2000 Mädchen und Jungen feiern am 7. August ihre Einschulung – allein im Landkreis Oberhavel. Doch zum Schulstart am 9. August würden angesichts der zurückliegenden Corona-Beschränkungen quasi auch die Zweitklässler noch einmal mit eingeschult, stellt Jörg Vogelsänger fest. „Das ist eigentlich eine Doppeleinschulung“, sagt der Präsident der Verkehrswacht Brandenburg und ehemalige Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Deshalb seien in diesem Jahr besonders viele Kinder unterwegs, die noch keine gefestigte Routine auf ihrem Schulweg besitzen. Und deshalb sei die diesjährige Aktion der örtlichen und kreislichen Verkehrswachten zum Schulanfang als besonders wichtig einzuschätzen, so Vogelsänger.

Jörg Vogelsänger (r.) im Gespräch mit Klaus-Dieter Berndt, Vorsitzender der Verkehrswacht Oranienburg. Quelle: Helge Treichel

Mit Bannern an Verkehrsknotenpunkten und an Schulstandorten wolle die Verkehrswacht auch in diesem Jahr alle Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren, dass nunmehr wieder vermehrt Kinder im Verkehrsraum unterwegs sind, die noch nicht über ausreichende Erfahrung im Straßenverkehr verfügen. „Hier ist gerade auf den Schulwegen ganz besondere Konzentration und Rücksichtnahme erforderlich“, sagte der Präsident der Verkehrswacht.

Insofern sei für ihn bereits die Anfahrt aus Erkner ein Erfolg gewesen, da er auf dem Weg nach Hennigsdorf bereits mehrere Transparente habe entdecken können, sagte Vogelsänger und lobte im selben Atemzug die Verkehrswacht Oranienburg als eine der besten und aktivsten. Ihren Mitstreitern stattete er am Freitagmorgen einen Besuch ab, um gemeinsam mit ihnen an zentralen Stellen besagte Banner öffentlichkeitswirksam anzubringen. Begleitet wurde er dabei von seinem SPD-Landtags- und Fraktionskollegen Andreas Noack sowie Martin Witt als Vizebürgermeister und Vertreter der Stadtverwaltung.

Verkehrswacht startet Aktion zum Schulanfang (v.l.): Klaus-Dieter Berndt, Martin Witt, Jörg Vogelsänger und Andreas Noack. Quelle: Helge Treichel

„Achtung Schulanfang – Bitte Rücksicht!“, lautet der Appell an alle Verkehrsteilnehmer. „Vier Worte reichen aus, um unsere Botschaft auszudrücken“, sagt Jörg Vogelsänger und stellt zugleich fest: Die Verkehrs- und Sicherheitsarbeit sei ohne die Verkehrswacht „undenkbar“. Dabei gebe es auch kein Kompetenzgerangel mit anderen Stellen.

„Seit 20 Jahren machen wir das schon“, sagt Klaus-Dieter Berndt, Vorsitzender der Verkehrswacht Oranienburg. Dazu zählen auch jährlich 15 Großveranstaltung in den verschiedenen Orten mit je 100 bis 150 Vorschulkindern. Durch die Corona-Pandemie allerdings seien zuletzt viele Veranstaltungen ausgefallen, bedauert der Polizist im Ruhestand.

Zum Programm zählten Erläuterungen zu Verkehrszeichen und zum Überqueren der Straße, ein Fahrradparcours (anfahren, ausweichen, bremsen) und ein Schilderquiz. Wichtiger Bestandteil der Arbeit sei die musikalische Verkehrserziehung mit „Yellycat“. Bei den humorvollen Vorstellungen geht es um die großen Abenteuer der Katze Yelli im Straßenverkehr. Die kleine Katze wünscht sich ein Fahrrad und muss dafür natürlich einige Regeln lernen...

Klaus-Dieter Berndt, Vorsitzender der Verkehrswacht Oranienburg. Quelle: Helge Treichel

Für die Abc-Schützen laufe auch bereits seit 23 Jahren die Busschule in Kooperation mit der OVG als hiesiges Verkehrsunternehmen. Zwischen 32 und 38 Grundschulen würden jedes Jahr daran teilnehmen. Es gehe dabei vor allem um Verhaltensregeln – an der Bushaltestelle, beim Einsteigen, im Bus sowie beim Aussteigen. Sehr anschaulich werde demonstriert was passiert, wenn der Bus einmal überraschend bremsen muss und was der Busfahrer von seinem Platz aus in seinen Rückspiegeln alles nicht überblicken kann. Für dieses Angebot allerdings müssten sich die Grundschulen selbst anmelden, sagt Klaus-Dieter Berndt.

Ganz bewusst sei in Hennigsdorf mit dem Kreisverkehr Marwitzer-/Veltener-/Berliner Straße ein Knotenpunkt für das Banner ausgewählt worden, sagte Andreas Noack. Möglichst viele Verkehrsteilnehmer sollen auf die Problematik hingewiesen werden. Die zentrale Botschaft: „Nehmt Rücksicht, passt eure Geschwindigkeit an“, fasst der Politiker zusammen. Zugleich werde für die wichtige und ehrenamtliche Arbeit der Verkehrswacht geworben.

Von Helge Treichel