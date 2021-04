Aktion gegen den Müll am Oranienburger Kanal

Oranienburg

Immer wenn Claudia Seydler auf ihrer Laufstrecke unterwegs ist, dann ärgert sie sich. Denn überall findet sie Müll. Ihre Strecke führt normalerweise am Kanal entlang – hin und zurück. In Oranienburg geht es los bis nach Pinnow und dann auf der anderen Seite zurück, wie sie am Donnerstagnachmittag erzählte. „Das sind so etwa zehn Kilometer.“

Auf dem Weg sieht sie allen möglichen Müll. „Da ist wirklich alles dabei“, sagte Claudia Seydler. „Badewannen, ein Kühlschrank, sogar Schwimmbadreiniger, der sogar noch voll ist.“ Warum die Leute so was wegschmeißen und warum sie sich auch noch die Mühe machen, Dinge wie Badewannenreiniger nicht im eigenen Müll, sondern irgendwo unterwegs zu entsorgen, kann sie sich nicht erklären. „Alle haben Angst vor Corona, aber unsere Natur zu verhunzen, das geht.“ Die Gegend rund um den Kanal sei so schön, und so oft würde sie verdreckt werden. „Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist.“ Selbst wenn sie nur zwei Papiertaschentücher hat, die sie wegwerfen will, würde sie die erst am nächsten Papierkorb entsorgen.

Claudia Seydler am Container. Quelle: Enrico Kugler

Nun hat sie zum ersten Mal die Initiative ergriffen. Vor einigen Tagen machte sie entlang ihrer Laufstrecke einige Fotos und stellte sie in die Facebook-Gruppen „Unser Oranienburg“ und „Die Oranienburger“. Das Echo war groß, und deshalb rief sie dazu auf, am Donnerstagnachmittag am Kanal Müll zu sammeln. „Ich hatte schon länger so was im Hinterkopf“, erzählte sie.

Zum verabredeten Zeitpunkt kamen zunächst insgesamt zwölf Leute zusammen. „Meine Tochter malt Oraniensteine und legt sie aus, da ist uns aufgefallen, wie dreckig es teilweise in Oranienburg ist“, sagte Katrin Sievers, die am Nachmittag zum Treffpunkt auf den Dekra-Parkplatz an der Walther-Bothe-Straße kam. „Da findet man ja echt alles.“ Durch die Facebook-Gruppe hat sie von der Aktion erfahren und sich mit ihren Kindern angeschlossen. „Das ist eine wirklich coole Idee gewesen.“

Auf dem Dekra-Parkplatz stand der Container von Ernst-Recycling. Quelle: Enrico Kugler

Es gab am Donnerstagnachmittag aber noch Unterstützung von anderer Seite. Für die Müllsammelaktion ist ein Container der Firma Ernst-Recycling zur Verfügung gestellt worden. Die Kosten teilten sich Ernst und die Gebäudereinigung Oberhavel. „Frau Seydler hat sich bei der Gebäudereinigung gemeldet und um Unterstützung gebeten“, sagte Julius Steffen von der Werbeagentur „Just Connected“. Er betreut die Aktion „Das bisschen Dreck“, bei der sich Menschen melden können, die besonders schlimm verunstaltete Fassaden melden können. Eine Jury entscheidet später, welche Fassade besonders schlimm aussieht und dann kostenlos gereinigt wird.

Als der Container vom Lkw gehoben wird, hat Claudia Seydler schon den ersten Müll in der Hand, den sie reinwerfen konnte. Ihr Mann Detlef hatte bereits einen weggeschmissenen Sonnenschirm gefunden. Nicht alles konnte am Donnerstag entsorgt werden. „Badewannen können wir ja nicht einfach so wegtragen“, sagte Claudia Seydler.

Von Robert Tiesler