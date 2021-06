Aktionsplan „Oranienburg inkusiv“ wird fortgeschrieben

Oranienburg

Mit dem Projekt „Oranienburg inklusiv“ hat sich die Kreisstadt 2019 als erste Stadt in Brandenburg auf den Weg gemacht, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzusetzen, die inklusionsbezogenen Kompetenzen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu stärken und Maßnahmen zur Inklusion zu bündeln. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse des Aktionsplans 2020 und die Fortschreibung dessen für die Jahre 2021 und 2022 in einer online-Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr als 40 Teilnehmer, darunter auch Verbände und Organisationen, fanden sich dazu im digitalen Raum ein.

„Inklusion ist eine große Überschrift“

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Behindertenbeauftragten der Stadt Oranienburg, Holger Dreher, begrüßte Bürgermeister Alexander Laesicke die Anwesenden. „Inklusion ist eine große Überschrift unserer Zeit, die erstmal ein schöner Vorsatz ist“, sagte er. Wert habe es allerdings erst, wenn diese durch komplexe Maßnahmen durchgesetzt wird. „Bei allen Erfolgen, die wir schon feiern konnten muss uns bewusst sein, dass wir immer besser werden müssen.“ Nach weiteren einleitenden Worten der Landesbehindertenbeauftragten Janny Armbruster übernahmen die Projektleiter Gesa Ebeling und Jörg Makowski die Präsentation. „Viele Menschen trauen Menschen mit Behinderung zu wenig zu oder kennen die Hindernisse nicht, das muss sich ändern“, erklärte Makowski deutlich.

Alexander Laesicke Quelle: Stadt Oranienburg

Dorfgemeinschaftshäuser werden barrierefrei gestaltet

Zu den vielfältigen Aktionen gehöre etwa auch, Dokumente der städtischen Behörden in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Zudem sollen die Gebäude der Stadt Oranienburg für alle Menschen zugänglich sein. Außerdem sollen Menschen mit Behinderungen gut am öffentlichen, politischen und kulturellen Leben teilnehmen können. Um dies weiter forcieren zu können, wurden innerhalb des Projektes verschiedenste Maßnahmen erarbeitet, die der Umsetzung der Ziele dienen.

Schilder weisen darauf hin, dass Assistenzhunde etwa in der Bibliothek willkommen sind. Quelle: Enrico Kugler

So sollen etwa die Dorfgemeinschaftshäuser in Wensickendorf und Malz dauerhaft barrierefrei zugänglich sein, für einen Hort und zwei Kitas wurden bereits mobile Rampen angeschafft. Zusätzlich weisen Willkommensschilder an der Stadtbibliothek Oranienburg und dem Bürgerzentrum darauf hin, dass Assistenzhunde dort willkommen sind. Auch die barrierefreie Teilnahme an der Bundestagswahl ist Teil des Aktionsplans, das Regine-Hildebrandt-Haus soll mit automatisch öffnenden Türen versehen werden. Auch die geplante neue Sporthalle in Friedrichsthal und das Vereinsheim sollen inklusiv nutzbar und barrierefrei werden.

„Der Aktionsplan ist ein Schritt in die richtige Richtung, dem aber noch weitere folgen müssen“, so Holger Dreher. „Die unmittelbaren Lebenserfahrungen werden vor Ort gemacht und jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.“

Von Stefanie Fechner