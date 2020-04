Alarm in Oranienburg: Brandmelder löst aus

Zu einem Feuerwehr-Einsatz kam es am Sonntag in der Oranienburger Walther-Bothe-Straße. Gemeldet wurde der Polizei, dass ein Gebäude brennen soll, da ein Brandmelder ausgelöst hat. Die Bewohner wurden evakuiert. Am Ende stellte sich heraus, dass eine Herdplatte nicht ausgemacht wurde.