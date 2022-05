Seit mehr als zwei Monaten wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Seit Anfang März hat die aus Oranienburg stammende Aleta Weber eine Hilfsorganisation gegründet, die mittlerweile im gesamten Bundesgebiet agiert und direkten Draht in die Ukraine pflegt. Die Oranienburgerin appelliert jedoch, weiter Hilfe zu leisten, denn die Not wird mit jedem Kriegstag größer.