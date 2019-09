Oranienburg

Bei bestem Fahrradwetter begrüßte Klaus Leitner vom ADFC die etwa 25 Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung des dritten Stadtradelns. „Diese Art von Veranstaltung ist auch für uns ein Novum“, erklärt der Mann mit der gelben Schutzweste. Er ist Teil der Leitung der Ortsgruppe Oranienburg und wird das Anradeln auch intern auswerten. „Dann entscheiden wir, ob wir das im kommenden Jahr auch so machen.“

Alexander Laesicke eröffnet das Stadtradeln 2019

Anschließend übergab er das Wort an Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, der sich in seiner Ansprache als begeisterter Radfahrer zeigte. „Radfahren ist nachhaltig und gesund und macht auch einfach viel mehr Spaß als Auto fahren“, erklärte er seine Motivation. Die Gruppe wird er bis zur Lehnitzschleuse begleiten. Den ganzen Weg fahren dafür Egon Titz (76) und Ernst Sattler (74). Für Egon Titz ist es die erste Teilnahme an der Veranstaltung, auch wenn er sonst oft sportlich unterwegs ist. „In der kommenden Woche nehme ich am Bodensee Radmarathon teil. Oranienburg soll an die Spitze kommen“, zeigt sich der 76-Jährige engagiert. Ernst Sattler hat sein Pedelec dabei, für ihn ist es bereits die zweite Teilnahme am Stadtradeln. Gegen 15.20 Uhr machten sich die Teilnehmer dann auf den Weg nach Friedrichsthal. Über das blaue Wunder führte die Tour zum Lehnitzsee zur Schleusenbrücke und von dort aus zur Grabwoseebrücke. Am Friedrichsthaler Sportplatz wartete dann Ortsvorsteher Jens Pamperin auf die Teilnehmer. Er berichtete über die aktuellen Bauvorhaben im Oranienburger Ortsteil . Anschließend stand noch eine Besichtigung der Malzer Werft auf dem Tagesplan, bevor die Teilnehmer noch an der ehemaligen Fährstation für Speis und Trank einkehren konnten. Das Ende der Tour war für 20 Uhr wieder am Schloss Oranienburg geplant.

Am Stadtradeln kann jeder Teilnehmen, der in der Stadt Oranienburg wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule besucht. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für die vermehrte Radförderung in den Kommunen zu setzen.

Von Stefanie Fechner