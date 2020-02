Alexander Laesicke in Israel: Sechs Tage Emotionen und Herzlichkeit

Oranienburg

„Mein Kopf ist noch voll mit unglaublich vielen Eindrücken. Was wir in den sechs Tagen erlebt und gesehen haben, reicht normalerweise für drei Wochen“, zeigt sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke noch immer tief bewegt von seiner Reise nach Israel. Zusammen mit Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz, IHK-Regionalleiter Philipp Gall, Geord-Mendheim-Schulleiter Dieter Starke und Stadtmitarbeiter Wolfgang Hiepen besuchte das Oranienburger Stadtoberhaupt in der vergangenen Woche die Stadt Kfar Jona in Israel.

Schulpartnerschaft ebnet Kontaktaufnahme mit Kfar Jona

Für Alexander Laesicke eine ganz besondere Reise, mit längerem Vorlauf. „Schon seit mehreren Jahren hat mich diese Idee beschäftigt. Gerade eine Stadt mit unserer Geschichte sollte immer die Möglichkeiten nutzen, Kontakte zu knüpfen und tolle neue Erfahrungen zu sammeln.“ Die Stadt Oranienburg verbindet in verschiedenen Bereichen einiges mit Israel, viele Partnerschaften und Kooperationen sind in den vergangenen Jahren entstanden. „Wir haben schon seit längerem den Wunsch, mit einer israelischen Stadt eine Städtepartnerschaft einzugehen. Also haben wir im Vorfeld genau geschaut, welche Städte da für uns in Frage kommen würden“, erklärt Laesicke.

Alexander Laesicke auf der Muni-World-Messe. Quelle: Privat

Näherer Kontakt zur letztlich auserwählten Stadt Kfar Jona kam durch eine Schulpartnerschaft des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums mit einer Schule eben in Kfar Jona. „Wir haben im Vorjahr dann Kontakt mit der Stadt aufgenommen und auch wegen einer überwältigenden Rückendeckung seitens unserer Stadtverordneten konnten wir nun diese Reise verwirklichen“, berichtet Alexander Laesicke. In Kfar Jona besuchte die Delegation aus Deutschland unter anderem zwei Schulen, eine Gedenkstätte für Terrorismusopfer, das Rathaus und die Muni-World-Messe. „Ich war im Vorfeld schon etwas nervös, aber ich muss sagen, wir waren überwältigt von den Bemühungen und der großen Herzlichkeit der dortigen Menschen“, berichtet der Oranienburger Bürgermeister.

Gegenbesuch bereits für dieses Jahr geplant

Laut Laesicke war die Reise geprägt von vielen berührenden und emotionalen Momenten, aber auch Momenten, wo man tief beeindruckt war. „Zum Beispiel stellte uns eine Schul-AG ihr Projekt vor, wo es um Roboter geht. Das war schon extrem beeindruckend und so bei uns nicht vorstellbar.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt Kfar Jona soll zukünftig weiter intensiviert werden. „Ich denke, beide Seiten würden eine Städtepartnerschaft begrüßen, wir sind da auf einem guten Weg“, so Laesicke, der zugleich ankündigte, dass im laufenden Jahr eine Delegation aus Kfar Jona nach Oranienburg reisen wird.

Start-Up-Unternehmen aus Israel besucht Oranienwerk

Auch wirtschaftlich konnten viele Kontakte vor Ort geknüpft werden, so wird unter anderem ein Start-Up-Unternehmen aus Tel-Aviv am Freitag spontan zu einem Gedankenaustausch ins Oranienwerk nach Oranienburg kommen.

Von Knut Hagedorn