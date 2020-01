Oranienburg

Ein zehnjähriger Junge wurde am Donnerstag (9. Januar) gegen 7.30 Uhr in der Germendorfer Allee bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Straße gefahren. In Höhe der Anschlussstelle der Bundesstraße 96 bog ein in gleicher Richtung fahrender 59-jähriger Oberhaveler mit einem Pkw Renault nach rechts ab und übersah dabei offenbar das Kind. Der Junge musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei wurde er von seinem hinzugekommenen Vater begleitet. Der 59-Jährige stand offenbar unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 1,52 Promille. Nach der Blutprobenentnahme untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden.

Von MAZonline