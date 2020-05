Alkoholisierter Radfahrer stürzt in Sachsenhausen

Sachsenhausen

In der Sachsenhausener Straße in Oranienburg ereignete sich am Donnerstagabend (21. Mai) gegen 22 Uhr ein Unfall mit einem Radfahrer. „Der Mann war mit 2,03 Promille in der Atemluft unterwegs“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Auf Höhe Mc Donalds verlor der Radler dann offenbar die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. „Dabei zog er sich Verletzungen zu, unter anderem am Kopf“, so die Pressesprecherin weiter. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 38-Jährigen und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. „Dort wurde er umfangreich untersucht, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen“, erläuterte Dörte Röhrs. Der Mann hatte Glück im Unglück: Er konnte das Krankenhaus noch am gleichen Abend wieder verlassen.

