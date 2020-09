Alkoholsucht und der Weg zurück: Schauspielerin Muriel Baumeister stellt ihr Buch in Oranienburg vor

Oranienburg

Erfolge im Filmgeschäft, Schicksalsschläge, Alkoholsucht: Das Leben der Muriel Baumeister hat es in sich. So wie ihr erstes Buch, in dem es um eben dieses so turbulente Leben der heute 48-jährigen Schauspielerin geht. „Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“ heißt das Werk, aus dem Muriel Baumeister am Mittwoch, 30. September, um 19.30 Uhr in der Orangerie im Schlosspark Oranienburg lesen wird. In dem sie erzählt, wie sie mit 22 Jahren nicht nur junge Mutter und glücklich verliebt war, sondern außerdem bereits die goldene Kamera in ihren Händen hielt. Doch das Leben auf der Überholspur forderte seinen Preis. Muriel Baumeister wurde Alkoholikerin, und die Presse zerriss sie dafür in der Luft. Wie sie wieder auf den richtigen Weg kam, darüber schreibt sie in ihrem Buch. Es ist ihr erstes literarisches Werk, an deren Erfolg Muriel Baumeister zunächst nicht so recht glauben wollte.

Anfangs stand Muriel Baumeister dem Buchprojekt kritisch gegenüber

Im Gespräch mit der MAZ erzählt die Schauspielerin: „Ich wurde angesprochen, ob ich mir ein Buch über dieses Thema vorstellen könnte. Wer sollte das denn gerne lesen? So war mein erster Gedanke.“ Doch als sich der Titel schließlich Ende 2019 auf der Spiegel-Bestseller-Liste wiederfand, war sie dann doch überzeugt. Viele Menschen interessierten sich für das Schicksal von Muriel Baumeister, denn wer sie aus ihren Filmen kennt, hat gleich einen Bezugspunkt. Was die Geschichte zeigt, ist, dass auch Promis vom Leben nicht verschont werden. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, sagt sie. Die Schauspielerin betont aber auch, dass sie sich nicht als Therapeutin sieht und das Lesen des Buches keine Therapie ersetzt. Einige hilfreiche Hinweise kann sie aber dennoch geben: „Man sollte sich nicht scheuen, sich Hilfe zu holen, wenn es nötig ist. Denn dann wird es auf jeden Fall besser und nicht schlechter.“ Die Suchtgefahr von Alkohol ist allgegenwärtig. „Wenn man will, findet man immer einen Grund zu trinken. Aber es gibt so viele gute Gründe, nicht zu trinken.“

Noch sind Tickets erhältlich

