Friedrichsthal

Von große erwartungsvollen Augen wurden die Schüler der Adventschule aus Friedrichsthal am Mittwoch im örtlichen Johannisstift begrüßt. Dort fand das inzwischen schon zu einer schönen Tradition gewordene vorweihnachtliche Konzert statt.

Dabei verbreiteten die Mädchen und Jungen für einige Stunden Frohsinn und Heiterkeit. „Alle Heimbewohner und auch die Mitarbeiter sind dafür sehr dankbar“, sagte die Leiterin der Einrichtung, Bettina Lüders, und lobte das schöne und kurzweilige Programm. Die strahlenden und leuchtenden Augen der Bewohner des Johannisstifte unterstrichen ihre Worte.

Wochenlang hatten die Schüler mit ihrem Musiklehrer Carlos Canberra regelmäßig geübt, Lieder und Gedichte einstudiert. So manche freie Stunde am Nachmittag wurde dafür geopfert. „Das ist in unserer Zeit, die auch für die jungen Leute oft hektisch ist, keine Selbstverständlichkeit“, lobte Pflegerin Tamara Röhl den Enthusiasmus der Jugendlichen. Zum Lohn für ihre Lieder und Gedichte erhielten die Schüler langen und herzlichen Beifall, worüber sie sich gemeinsam mit Chorleiterin Viola Tebbe sehr freuten. Jung und Alt wünschten sich zum Abschied eine friedliche und frohe Weihnacht.

Von MAZonline