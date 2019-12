Allergiegeplagte Pferde finden Unterschlupf im Oranienhof

Oranienburg

Wenn man sie erst einmal gefunden hat, fühlt man sich sofort entschleunigt und wie in einer anderen Welt: Auf der Pferdepension Oranienhof, die sich unweit von Zehlendorf in der Siedlung Rehmate in die Wiesen und Felder einschmiegt. Das Paradies für Pferde und deren Besitzer befindet sich nur einen Steinwurf vor den Toren der Hauptstadt, zwischen Wandlitz und Liebenwalde gelegen.

Der Eingang zum „Oranienhof“. Quelle: Nadine Bieneck

Viel mehr als nur ein Job

Für Pächterin Sindy Deschner, die den Hof vor einigen Monaten übernahm, ist die Pflege der hier untergestellten Vierbeiner weitaus mehr als nur ein Job. Wohl auch, weil sie selbst Pferdebesitzerin ist und somit genau weiß, was ihren Schützlingen gut tut. „Wir haben Zarengold damals auf einem Onlineportal gefunden, ich habe mich sofort in sie verliebt“, erinnert sie sich, „hätten wir sie nicht zu uns genommen, wäre sie wohl im Schlachthaus gelandet“. Mit viel Liebe päppelte sie („Mein Mann und meine Kinder stehen voll und ganz hinter mir, ohne sie wäre der Oranienhof gar nicht möglich.“) erst ihren eigenen Vierbeiner auf und kümmert sich inzwischen mit dem Oranienhof voller Leidenschaft und Hingabe auch um zahlreiche weitere Pferde.

Spezialisierung auf Allergie- und Rehepferde

Spezialisiert hat sie sich dabei vor allem auf Allergie- und Rehepferde. Der Grund? : „Die Angebote für Pferde, die spezielle Pflege und Behandlung brauchen, sind rar gesät“, sagt sie. „Wir möchten auch Tieren, die an Atmungsproblemen oder Hufkrankheiten wie der Rehe leiden, die Möglichkeit geben, so gepflegt zu werden und zu leben, wie es für sie optimal ist.“

Rund zehn Hektar Auslauffläche stehen den Vierbeinern zur Verfügung. Quelle: Nadine Bieneck

Einige, wenige Restboxen frei – Offenstallplätze aktuell ausgebucht

Die Offenstallplätze auf der Anlage – gegenwärtig sind auf dem Hof über 50 Pferde eingestellt – sind gegenwärtig ausgebucht, ab Frühjahr gibt es hier wieder freie Kapazitäten. Einige Boxen sind indes aktuell frei. „Rehestuten und Wallache können wir jederzeit aufnehmen“, sagt Sindy Deschner.

Für weitere Informationen zum „Oranienhof“ ist Sindy Deschner telefonisch unter 0160/341 25 00 erreichbar. Kontaktmöglichkeiten gibt eszudem über die Facebook-Seite des Hofes.

Von Nadine Bieneck