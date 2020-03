Alltagsheld Stefan Goesch: Ein Stück Normalität in schwierigen Zeiten

Oranienburg

“Irgendwie muss es ja weitergehen. Ich lasse mich nicht unterkriegen“, sagt Stefan Goesch. Der 36-Jährige betreibt die Kantine an der Lehnitzschleuse in Oranienburg, bietet dort montags bis freitags ab 6 Uhr Frühstücks- und Mittagsimbiss an. Seinen Laden hält er auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin geöffnet, „wir haben uns mit der Situation arrangiert, Sicherheitsmaßnahmen getroffen, schließen aber vorerst um 13 Uhr“, sagt der Oranienburger, der das beste aus der Situation macht.

Aus der MAZ-Serie „Held des Tages“. Quelle: Detlev Scheerbarth

Für seine Frau Peggy ist der 36-Jährige ein echter Held. „Jeden Morgen um vier Uhr, wenn Oranienburg noch schläft, macht er sich auf den Weg zum Großhandel, um frische Ware zu holen“, erzählt sie. Gulasch, Bauernfrühstück, Bockwurst oder Schnitzel – in der Kantine stehen die Klassiker auf der Karte. Derzeit ausschließlich außer Haus, „am liebsten mit telefonischer Vorbestellung, dann braucht niemand zu warten“, sagt Stefan Goesch. Zu seinen Stammkunden gehören viele Mitarbeiter der AWU oder vom Oranienburger Stadthof, „Leute, die auch jetzt weiter arbeiten müssen, damit das öffentliche System in Schuss bleibt“. Der tägliche Imbiss gehört für die Arbeiter zu ihrem gewohnten Alltag. „Den versuchen wir trotz schwieriger Zeiten irgendwie weiter zu ermöglichen.“ Auch private Kunden hat er, darunter etliche Senioren, „teils über 90 Jahre alt. Denen liefern wir das Essen nach unserem Feierabend jetzt direkt nach Hause.“

Stefan Goesch in seiner Kantine. Der 36-Jährige beisst sich durch. Quelle: Enrico Kugler

Zwischen Existenzängsten und Sorgen um die Tochter

Für den 36-Jährigen geht es auch um seine Existenz. „Wir sind ein kleines Familienunternehmen. In der Kantine steckt all unser Herzblut, unsere Existenz hängt davon ab“, sagt er. Viele Gedanken macht er sich, wie es weiter geht. Zumal seine zwölfjährige Tochter aufgrund einer schweren Lungenerkrankung zur Risikogruppe gehört. „Deshalb achten wir auf alle Sicherheitsmaßnahmen. Meine Hände bestehen gefühlt nur noch aus Desinfektionsmittel“, schmunzelt er. Die Speisen werden vorerst vor der Kantine, im Auto oder daheim verzehrt. Auch die familiäre Atmosphäre in der Kantine soll nicht verloren gehen. Stefan Goesch nimmt sich trotz schwieriger Situation stets Zeit für einen Plausch mit den Gästen. „Er ist definitiv ein unsichtbarer Held, der keinen Dank verlangt und trotzdem in jedem Tag das Beste sieht, das dieser zu bieten hat“, findet deshalb seine Frau.

Kommentar: „Alle sind Helden“ MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner meint: „In dieser schweren Zeit, in der Corona alles beeinflusst, ist es schwer, so zu funktionieren, wie immer. Deshalb ist es bemerkenswert, wie viele Oberhaveler weiterhin einen tollen Job machen. Unzählige Menschen halten den Laden in Oberhavel buchstäblich am Laufen. An vorderster Front: Angestellte im Einzelhandel, an der Supermarktkasse, in den Rettungsstellen und Krankenhäusern. In Arztpraxen und Apotheken, in Pflegeeinrichtungen, bei der Betreuung von Menschen und im Reinigungsgewerbe – oder, oder, oder... Wir möchten diesen „Helden des Tages“ gern eine Plattform bieten. Bitte nominieren Sie. Jeder hat es verdient. Wir wollen hier einen kleinen Teil dazu beitragen, um zu danken.“

Kennen Sie auch einen Held, eine Heldin des Tages?

Kennen auch Sie einen „Held des Tages“ oder eine „Heldin des Tages“? Jemand, der in diesen Zeiten den Laden am Laufen hält, sich nicht unterkriegen lässt? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag gern per E-Mail an: oranienburg@maz-online.de zu.

Mehr zur „Kantine an der Lehnitzschleuse “:

Die Kantine ist zu finden An der Lehnitzschleuse 11, Halle 5, in Oranienburg. Die Öffnungszeiten sind derzeit montags bis freitags, 6 bis 13 Uhr. Die Kantine gibt es auch online auf Facebook unter diesem Link: www.facebook.com/kantinelehnitzschleuse

Von Nadine Bieneck