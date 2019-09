Als Kind hinter Stacheldraht

Oranienburg

Besucher der Gedenkstätte Sachsenhausen können sich ab sofort an einer neuen Medienstation im Museum Baracke 39 über das Schicksal von Kindern und Jugendlichen im KZ Sachsenhausen informieren. Vorgestellt wurde die interaktive Neuerung am Mittwoch im Beisein von Bogdan Bartnikowski, der 1932 in Warschau geboren wurde. In der Nacht zum 12. August 1944 wurden er und seine Mutter im Zusammenhang mit der Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto zusammen mit mehr als 5000 polnischen Juden ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gebracht.

Bogdan Bartnikowski berichtete über die schwere Arbeit, die auch Kinder und Jugendliche in den Konzentrationslagern leisten mussten. Quelle: Enrico Kugler

Der Tagesablauf von Kindern in Auschwitz, so Bogdan Bartnikowski, sei wie der von Erwachsenen gewesen. Die tägliche Pflicht der Mädchen und Jungen habe darin bestanden, einen Güterwaggon, den sonst zwei Pferde gezogen hätten, in verschiedene Bereiche des Lagers zu schieben. „Das war eine schwere Arbeit, aber wir hofften, dass wir den Waggon auch einmal in das Frauenlager schieben müssen, wo meine Mutter war“, berichtet Bogdan Bartnikowski. Und tatsächlich sei dies eines Tages geschehen. „Wir umarmten uns und blickten einander in die Augen. Das war ein glücklicher Moment, als wir sahen, dass wir beide noch am Leben sind“, erinnert er sich.

Von Auschwitz nach Blankenburg gebracht

Damals, als sich die Tore des KZ Auschwitz-Birkenau hinter ihm schlossen, war Bogdan Bartnikowski gerade zwölf Jahre alt und musste damit rechnen, das KZ nicht mehr lebend verlassen zu können. „Dieses Lager verlässt man nur über den Schornstein“, hätten SS-Leute immer wieder gesagt, dazu höhnisch gelacht und auf den Schornstein des Krematoriums gezeigt.

Doch es kam anders. 57 Frauen und ebenso viele Kinder wurden am 11. Januar 1945 plötzlich in das Außenlager Blankenburg nach Deutschland gebracht. Die Häftlinge dort wurden bei der Enttrümmerung Berlins eingesetzt. Am 22. April 1945 befreite die Rote Armee das Lager.

Aufmerksam folgen die Zuhörer im Museum Baracke 39 den Ausführungen von Bogdan Bartnikowski , der im Alter von zwölf Jahren mit seiner Mutter aus dem Warschauer Ghetto ins KZ Aschwitz-Birkenau gebracht wurde. Quelle: Enrico Kugler

Bogdan Bartnikowski sprach am Mittwoch davon, dass er das Glück hatte, zweimal befreit zu werden. Einmal, als er mit seiner Mutter das KZ Auschwitz-Birkenau lebend verlassen konnte, und einmal, als die Sowjetsoldaten das Lager Blankenburg einnahmen. Er berichtete von den katastrophalen Zuständen in den Lagern, von der harten Arbeit, die auch vor den Kindern nicht haltmachte, von viel zu dünner Kleidung im Winter, von Hunger und Entkräftung. Dennoch sei er frei von jedem Hassgefühl nach Deutschland gekommen. „Ihre Generation“, so wandte er sich an die überwiegend junge Zuhörerschaft, „kann ja nichts für die Machenschaften der Faschisten damals.“

14 Überlebende berichten von ihrer Haft im KZ Sachsenhausen

„Mindestens 3000 von insgesamt 200 000 Häftlingen des KZ Sachsenhausen waren Kinder und Jugendliche. Die meisten von ihnen kamen in der Schlussphase in das Hauptlager oder in eines der vielen Außenlager, als die Bedingungen aufgrund der Überfüllung und gezielter Mordaktionen der SS besonders bedrohlich waren. Die neue Medienstation in der Baracke 39 widmet sich nun erstmals dieser Häftlingsgruppe, der heute die letzten Überlebenden des KZ-Terrors angehören“, sagte die stellvertretende Gedenkstättenleiterin Astrid Ley in ihren einleitenden Worten.

In der digitalen Präsentation, die seit Mittwoch angeschaut werden kann, schildern 14 Überlebende, die als Kinder und Jugendliche im KZ Sachsenhausen inhaftiert waren, in filmischen Interviewsequenzen ihre Erlebnisse. Schriftliche Zeitzeugnisse wurden von Schülerinnen und Schülern eingelesen. Sie werden mit historischen Fotografien und Häftlingszeichnungen aus dem KZ Sachsenhausen sowie mit neu erstellten topografischen Computeranimationen illustriert.

