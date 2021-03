Alstom übergibt Computertechnik an die Initiative von Henning Schluß

Oranienburg/Hennigsdorf

Ein Auto vollgepackt mit Kisten fuhr am Donnerstagvormittag auf das Gelände der Musikschule Klang-Farbe Orange in Oranienburg. Darin: David Altmann, Standortleiter von Alstom in Hennigsdorf und Unternehmenssprecherin Katrin Fitschen. Sie übergaben insgesamt zehn Monitore und fünf Laptops an den Oranienburger Henning Schluß, der zu Beginn dieses Jahres eine Initiative ins Leben rief, bei der Schüler mit Computern oder mobilen Endgeräten versorgt werden sollen.

Die Geräte werden gespendet und durch ein immer größer werdendes Team aufbereitet – mittlerweile sind neben dem Kreisjugendring auch weitere Privatpersonen dabei. „Wir haben in einem betrieblichen Gespräch die Information über die Initiative bekommen“, berichtet David Altmann. Seine Frau, so erzählt er, sei ebenfalls Lehrerin, so dass ihm das Problem durchaus bekannt sei. Schnell war ein Newsletter mit der Bitte um Unterstützung an die Belegschaft geschickt. Fünf Laptops wurden so gespendet, die Monitore stammen aus dem Bestand der Firma.

Bis zu 15 Schüler profitieren von der Spende

Für Henning Schluß und sein Team bedeutet dies, dass nun bis zu 15 Schüler mit Endgeräten versorgt werden können. „Einige geben zwar ihren alten PC bei uns ab, wollen aber zum Beispiel den Monitor noch behalten“, so Schluß. Nun könne man wieder Geräte fertigstellen und verteilen. „Gerade wenn man zwei oder drei Kinder hat, stoßen auch normal verdienende Eltern an ihre Grenzen.“

Mehrere große Kartons voller Technik wurden am Donnerstag ausgepackt. Quelle: Enrico Kugler

319 Endgeräte konnten so schon übergeben werden, doch der Bedarf liegt noch weitaus höher, wie Susann Reißig vom Kreisjugendring erklärte. Ein großer Teil der Bedarfsmeldungen komme über die Schulsozialarbeiter aus dem Landkreis, aber auch aus der offenen Jugendarbeit „Wir haben mittlerweile über 500 Anfragen“, erklärte sie den Alstom-Vertretern.

Jugendliche bereiten die Computer und Laptops auf

Mittlerweile haben sich Jugendliche gefunden, die für eine kleine Aufwandsentschädigung die Aufbereitung der Computer und Tablets übernehmen. Der Hohen Neuendorfer Viktor Makowski, einer der ersten Mitstreiter von Henning Schluß, hat mittlerweile Youtube-Tutorials zum richtigen Umgang mit den Betriebssystemen erstellt. „Wir bieten bei Fragen aber auch eine Sprechstunde für Kinder und Eltern an“, so Susann Reißig.

Für David Altmann ist indes klar: „Wenn man die Möglichkeiten dazu hat, dann sollte man auch solche Initiativen unterstützen. Die Monitore wären bei uns im Moment eh nicht in Benutzung gewesen.“ So würden diese auch noch ein zweites Leben bekommen, was im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich auch außerordentlich wichtig wäre, ergänzte Henning Schluß.

Henning Schluß ist unter henning.schluss@gmail.com oder telefonisch unter 03301/69 60 34 erreichbar. Bei ihm können Computerspenden abgegeben werden.

Von Stefanie Fechner