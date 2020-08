Alte Polizeiinspektion in Oranienburg wird abgerissen

Oranienburg

Aktuell beginnen die Abrissarbeiten auf dem Gelände der alten Polizeiinspektion an der Berliner Straße 45A. Das teilte der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen am Freitag mit. Sämtliche Bestandsgebäude auf der Liegenschaft mit rund 26.000 Kubikmetern Abbruch werden zurückgebaut. Einzig die auf dem Grundstück befindliche Funkmastanlage des Digitalfunk-Brandenburg bleibt in Betrieb und wird weiterhin durchgehend genutzt.

Die Baufeldfreimachung wird voraussichtlich über den Jahreswechsel abgeschlossen werden. Im Anschluss beginnt die zweite Phase der Gesamtmaßnahme – der Neubau der Unterkünfte für 400 Studierende. Sowohl die Baufeldfreimachung als auch die Tiefbauarbeiten für die Neubaumaßnahmen werden archäologisch begleitet.

Fertigstellung für 2024 avisiert

Neben dem fünfgeschossigen, u-förmigen Unterkunftsgebäude wird ebenfalls eine Parkdeckanlage errichtet. Die Doppelappartements des neuen Wohnheims beinhalten jeweils zwei Wohnräume mit je einem Gemeinschaftsbereich mit Küche und Bad. Bestandteil des Raumprogramms sind ebenfalls weitere Gemeinschaftsflächen, wie Freizeit-, Fitness- und Clubräume.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme, die der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) im Auftrag des Landes Brandenburg managt, ist derzeit für das erste Quartal 2024 avisiert. Für die Baufeldfreimachung, die Realisierung des Wohnheims und der Stellplatzanlage sowie die Herrichtung der Außenanlagen sind aktuell rund 43 Millionen Euro im Haushaltsplan des Landes veranschlagt.

Der Plattenbau aus dem Jahr 1973 diente 43 Jahre lang als Standort der Polizeiinspektion Oberhavel. Im Mai 2017 zogen die Beamten aus dem baufälligen Gebäude in der Berliner Straße während des laufenden Betriebes in die Germendorfer Allee um.

