Alter Speicher: Investor prüft Ablehnung des Abrisses

Vor knapp drei Wochen, am 1. April, legte sich der Landkreis Oberhavel fest und beschied die endgültige Ablehnung des Speicher-Abrisses in Oranienburg. Vor mehr als einem Jahr, im März 2019, hatte der in Hamburg ansässige Investor, die TAS Unternehmensgruppe, dessen Abriss beantragt. Es sei keine wirtschaftlich zumutbare Sanierung des Gebäudes möglich, hatte sie damals erklärt. Ursprünglich plante der Investor, das Speichergebäude zu sanieren und dort 22 Wohnungen unterzubringen. Neben dem Speicher entstehen derzeit in mehreren Neubauten 264 nagelneue Mietwohnungen. In den vergangenen Monaten entspann sich zwischen der TAS und dem Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke sowie der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt daraufhin ein erbitterter Disput um den Erhalt des Speichers. Mit ihrer Entscheidung Anfang April schaffte die Denkmalbehörde des Landkreises nun Fakten.

Die TAS habe den Bescheid der Denkmalbehörde erhalten und prüfe derzeit die Ablehnungsbegründung, erklärte deren Pressesprecher Karsten Lüchow auf MAZ-Nachfrage. „Sollte die TAS bei ihrer Rechtsauffassung verbleiben, so wird sie formal Widerspruch einlegen“, so Lüchow. Die Prüfung dauere jedoch noch an. „Die TAS bedauert ausdrücklich diesen Prozess der Auseinandersetzung. Sie hätte sich eine zeitnahe einvernehmliche, gute Lösung für den Oranienburger Kornspeicher gewünscht“, so Lüchow.

Von Nadine Bieneck