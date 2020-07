Oranienburg

Die Deutsche Post erweitert ab kommendem Montag, den 27. Juli, ihr Kundenangebot am Bahnhof Oranienburg. Ab diesem Datum können Kunden der Post dann 84 Stunden pro Woche im Presseshop Eckert Leistungen rund um den Brief- und Paketversand in Anspruch nehmen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit wird der bisherige Dhl-Paketshop, der im Büro- und Zeitschriftengeschäft der Unternehmensgruppe Eckert im Bahnhofsgebäude in der Stralsunder Straße ansässig ist, erweitert. So können zukünftig Postdienstleistungen und –services rund um den Brief- und Paketversand von Montag bis Sonntag, jeweils 6 bis 18 Uhr, in Anspruch genommen werden. Der Presseshop fungiert dabei als Partner-Filiale der Deutschen Post. Ein Modell der Post, welches in diesem Jahr seit 25 Jahren besteht und bundesweit tausendfach zum Einsatz kommt. Dabei arbeitet die Deutsche Post seit 1995 Einzelhandelsunternehmen oder örtlichen Gewerbetreibenden zusammen. Die Kooperationspartner bieten in ihren Kerngeschäften zusätzlich auch Postdienstleistungen an.

Im September 2019 war die langjährig gegenüber des Bahnhofsvorplatzes untergebrachte Filiale der Postbank, in der auch Brief- und Paketdienstleistungen angeboten wurden, geschlossen worden. Sie ist seitdem in der Bernauer Straße 53 untergebracht und hat Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Oranienburger dort immer wieder lange Wartezeiten und lange Warteschlangen beklagt. Die Post-Partnerfiliale am Bahnhof Oranienburg könnte diese Situation als weiterer Anlaufpunkt für Postdienstleistungen zukünftig entspannend.

Laut Deutscher Post gibt es aktuell in Deutschland insgesamt 13 000 Partner-Filialen des Unternehmens sowie 10 500 Dhl Paketshops und über 5 000 Packstationen.

