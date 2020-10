Oranienburg

Am Donnerstag, 15. Oktober, kann ab 16 Uhr wieder das eine oder andere Schnäppchen geschlagen werden: Fundsachen, die sich in den letzten Monaten durch die Hilfe der Oranienburgerinnen und Oranienburger in der Stadtverwaltung angesammelt haben und ihrem Besitzer nicht zurückgegeben werden konnten suchen eine neue Bleibe und werden im Schlossinnenhof der Stadtverwaltung an Haus 2 öffentlich versteigert.

100 kleinere und größere Fundsachen kommen unter den Hammer

Weit mehr als 100 kleinere und größere Gegenstände kommen unter den Hammer. Auch in diesem Jahr befinden sich darunter wieder diverse Raritäten wie goldener und silberner Schmuck, aber auch sportliche Utensilien sowie verschiedene Fahrräder und Skier. Personen, die Anspruch an einer abgegebenen Fundsache angemeldet haben, deren Aufbewahrungsfrist am 14. April 2020 endete, werden gebeten, diese bis spätestens zum 12. Oktober diesen Jahres im Bürgeramt abzuholen. Durchschnittlich einmal im Jahr veranstaltet das Bürgeramt eine öffentliche Versteigerung nicht abgeholter Fundsachen. Durchschnittlich kommen um die 50 Gegenstände unter den Hammer.

Von MAZonline