Oranienburg

Die Stimmen sind ausgezählt, die Gewinner in den fünf Kategorien stehen fest und die Pokale und Plaketten wurden bestellt! Am Freitagabend werden die „Champions des Jahrzehnts“ gekürt. Nur auf den traditionellen Konfettiregen müssen die Sieger in diesem Jahr verzichten. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und wegen der Verlängerung des Lockdowns am gestrigen Dienstag haben sich die Verantwortlichen der Märkischen Allgemeinen Zeitung, des Kreissportbundes Oberhavel und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) dazu entschlossen, die Sieger und Siegerinnen per Livestream zu verkünden.

MBS spendiert Preisgelder

Dieser startet am Freitag um 18 Uhr auf der Facebookseite „MAZ Oberhavel“. „Es ist eine Tradition, an der gerade in Corona-Zeiten festgehalten werden muss, selbst wenn sie in anderer Form stattfinden wird als bisher“, sagt Olaf Neupert, Marktdirektor von der MBS. „Es ist eine gute Plattform, um die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler wertzuschätzen und ihnen zu zeigen, dass wir sie unverändert unterstützen.“ Trotz der Umstände sollte sich die Stimmenjagd auch dieses Jahr wieder für die Gewinner lohnen. Die MBS spendiert wie in den vergangenen Jahren die Siegprämie: Je 250 Euro für die Gewinner der Kategorien Sportler, Sportlerin, Nachwuchssportler/in sowie Trainer/in und 500 Euro für die beste Mannschaft.

Die große und rauschende Sportlergala im Stadtklubhaus Hennigsdorf, stets ein Höhepunkt in den Vorjahren, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Also treffen sich Oberhavels Sportler und Sportlerinnen digital. Direkt aus der Oranienburger Lokalredaktion der MAZ verkündet Redaktionsleiter Sebastian Morgner die Ergebnisse, um im Anschluss die ersten Reaktionen der Sieger und Siegerinnen einzufangen. In einigen Kategorien war die Entscheidung knapp, sehr knapp sogar. Und es kam wie immer auf jede einzelne Stimme an. Dabei haben insgesamt 1812 Teilnehmer im Online-Voting der MAZ abgestimmt. Dazu kamen 591 Coupons, die regelmäßig auf der Lokalsportseite der MAZ abgedruckt waren. Beide Werte ergaben am Ende die jeweilige Stimmenanzahl für die Nominierten.

Premiere für „Champions des Jahrzehnts“

Aufgrund der Corona-Pandemie, die seit März 2020 auch das Sportlerleben beeinflusst, haben sich MAZ, Kreissportbund und MBS dazu entschieden, den „Champion des Jahrzehnts“ zu suchen. Wer die begehrten Trophäen bekommt, erfahren Sie am Freitag.

Und hier geht’s zum Livestream: www.facebook.com/MAZOberhavel

Von Matthias Schütt