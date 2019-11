Oranienburg

Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz kommt erneut zur MAZ und liest im Kundencenter aus seinem Buch „Der Brotmacher“. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags am 15. November wird er zum zweiten Mal eine Lesung in der Oranienburger Mittelstraße durchführen. Beginn der Veranstaltung ist 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig. Es gibt 30 Plätze, der Eintritt ist frei.

Schon beim ersten Mal war die Veranstaltung restlos ausverkauft. Die MAZ versprach, eine zweite Lesung zu organisieren. Die findet nun am 15. November statt. An 30 Standorten wird dann in der Kreisstadt vorgelesen. Für Kinder ist der Vormittag eingeplant. Stoff für Jugendliche und Erwachsene ist am Nachmittag und in den Abendstunden zu hören.

Anmeldungen sind von Montag bis Freitag (10 bis 17 Uhr) im MAZ Kundencenter, auch telefonisch unter der 03301/59 45 24, möglich.

Von MAZonline