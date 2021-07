Amtsgericht Oranienburg: Cannabis-Züchter aus Borgsdorf erhält Bewährungsstrafe

Oranienburg/Borgsdorf

Am Donnerstag verhandelte das Schöffengericht Oranienburg gegen einen 54-jährigen Mann, der gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Er war angeklagt, in 20 Fällen geringe Mengen und in einem Fall in nicht geringer Menge Cannabis veräußert zu haben. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Angeklagte hatte zuvor ein umfassendes Geständnis abgelegt. Als Grund für sein Handeln gab er Geldschwierigkeiten an.

Von der Nelken- in die Cannabiszucht

Einst war Borgsdorf durch seine Nelkenzucht berühmt – Cannabisplantagen waren dagegen unbekannt. Das änderte sich im Juli 2018. Denn auf dem Grundstück von Sven B. in der Berliner Straße hob die Polizei eine solche aus. Bestehend aus 80 gut herangewachsenen Pflanzen und 36 Stecklingen, die wohlbehütet in einem Schuppen wuchsen.

Die Razzia wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neuruppin veranlasst, nachdem sie eine Anzeige von der Stieftochter des Angeklagten, dem Besitzer der Plantage, bekommen hatte. Rund fünf Kilogramm der verbotenen Pflanzen mit einem sehr hohen THC-Gehalt (Betäubungsmittel Tetrahydrocannabinol) von 230 Gramm wurden von den Beamten beschlagnahmt. Somit war die wichtige Frage für das Gericht nach der „nicht geringen Menge“ für eine Bestrafung des Angeklagten eindeutig zu seinen Ungunsten geklärt – der Grenzwert liegt bei 7,5 Gramm.

6000 Euro Schulden

Der gelernte Tischler ließ sich über seinen Verteidiger ein: Für die Anschaffung von Maschinen, die ihm bei einem Einbruch in seiner Werkstatt dann wieder gestohlen worden waren, habe er 6000 Euro Schulden angehäuft. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, habe er auf Tipp eines Freundes Cannabispflanzen angebaut, um später aus dem erhofften Verkaufsgewinn zu Geld zu kommen. Für die Aufzucht habe er 2500 Euro investiert. Lediglich an eine Nachbarin habe er wöchentlich zwei Gramm für 20 Euro verkauft. „Ja, ich gebe den Anbau zu – ich habe Angst gehabt, dass es herauskommt“, so das Geständnis des Angeklagten.

Die Frage des Staatsanwaltes, wo er denn die erhoffte große Menge Cannabis absetzen wollte, konnte oder wollte der Angeklagte nicht beantworten. Der vorsitzende Richter fügte in dem Zusammenhang hinzu: „In unserer Szene habe ich Sie nicht gefunden“. Es handelt sich also offensichtlich eher um eine „stümperhafte Anfängertat“, schlussfolgerte der Ankläger und beantragte die eingangs genannte, durch das spätere Urteil bestätigte Bewährungsstrafe.

In seiner Urteilsbegründung ging der Vorsitzende auf die vom Verteidiger gerügte lange Verfahrensdauer im Land Brandenburg ein. Es sei leider so, dass das Landeskriminalamt aus Personalmangel viel zu lange Zeit für seine Laboruntersuchungen brauche, ohne die jedoch die Gerichte nicht verhandeln können. Es liege nicht am Geld, sondern an fehlenden Fachkräften. Die Prozessbeteiligten zeigten sich einmütig mit dem Urteil einverstanden – es ist rechtskräftig.

Von Helmut Schneider