Amtsgericht Oranienburg Drogendealer soll in Hennigsdorf an Minderjährige verkauft haben

Oranienburg

Und wieder ging es am Donnerstag um Drogen vor dem Oranienburger Schöffengericht. Diesmal saß ein Hennigsdorfer auf der Anklagebank. Dennis L. soll laut Anklage im Mai 2017 dem Schüler Fabian L. aus Hennigsdorf ein Kilo Cannabis zum Weiterverkauf angeboten haben. 10 Euro sollte das Gramm einbringen.

In sechs Beuteln verpackt soll der damals 25-Jährige dem Jungen den „Stoff“ nebst einer Feinwaage in die Wohnung gebracht haben. 560 Euro sollte der Minderjährige dabei verdienen. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen und ließ durch seinen Verteidiger ausrichten, dass das alles nicht wahr sei. Er kenne Fabian L. nicht und wisse lediglich vom Hörensagen, dass der für sein Lügen und Erfinden von Unwahrheiten in Hennigsdorf bekannt sei.

Wichtiger Zeugen kommen nicht

Dieser wichtige Hauptbelastungszeuge, Fabian L., war jedoch ohne erklärlichen Grund nicht zum Termin erschienen. Genauso wie zwei weitere Zeuginnen. Bei der einen sei plötzlich ihr Kind krank geworden und die andere habe kein Fahrgeld, um von Neubrandenburg nach Oranienburg zu kommen, waren ihre kurzfristigen Absagen. Alle drei werden nun zum Fortsetzungstermin am 12. Mai nochmals geladen und mit einem Ordnungsgeld von 150 Euro belegt.

Zur zweiten Anklage, in der es um einen Vorfall am 11. Juli 2018 ging, äußerte sich der 30-Jährige und legte auch ein Geständnis ab. Kriminalpolizisten nahmen am frühen Morgen bei der Freundin des Angeklagten eine Wohnungsdurchsuchung in der Fontanestraße vor. Dennis L. und seine Gefährtin lagen noch im Bett, schilderte die damals den Einsatz leitende Beamtin. Der Angeklagte habe ihnen kooperativ auch gleich die in der Küche in verschiedenen Tabaksdosen versteckten Drogen, eine Feinwaage und 220 Euro Bargeld gezeigt. Bei seiner Freundin fanden sie einen Schlagring und einen Elektroschocker. Der Beschuldigte habe erklärt, für 700 Euro 100 Gramm Cannabis von einem Berliner bezogen und auch etwas davon verkauft zu haben, endete die Zeugin ihre Aussage.

Der Angelgeklagte habe seine Sucht im Griff

Dass der Angeklagte in Hennigsdorf gedealt habe, bestätigte, wenn auch sehr zögerlich, ein weiterer Zeuge. „Ich weiß, dass L. etwas mit Cannabis zutun hatte“, räumte Justus D. ein, nachdem Richter und Staatsanwalt ihm eindringlich klargemacht hatten, dass er hier zur Wahrheit verpflichtet ist. Auf dessen Handy hatte die Polizei die Telefonnummer des Angeklagten, trotz Löschung, gefunden.

Sein Mandant brauchte das Geld, um seinen Eigenbedarf an Drogen zu finanzieren, bat der Verteidiger um Verständnis. Dennis L. habe selbst täglich drei Gramm Cannabis benötigt. Seit dieser Sache habe der Angeklagte sein Umfeld in Hennigsdorf verlassen, sei für ein Dreivierteljahr nach Baden-Württemberg gezogen, um von seiner Drogensucht wegzukommen. Seit 2019 sei er clean und arbeitet als Lagerist wieder in seiner alten Heimat, hielt der Anwalt schon fast ein Plädoyer.

Das Gericht wird erst nach Anhörung der fehlenden Zeugen eine Wertung vornehmen können, ob der Angeklagte der Abgabe von Drogen an Minderjährige schuldig sei – das ist ein Verbrechen – und dann ein Urteil fällen.

Von Helmut Schneider