Amtsgericht Oranienburg: Verhandlung zu tödlichem Fahrradunfall angesetzt

Oranienburg

Die Zustellung der Anklageschrift an den gebürtig aus Polen stammenden Lkw-Fahrer, der am 21. April 2018 in einen schweren Verkehrsunfall mit einer 59-jährigen Radfahrerin in der Lehnitzstraße, André-Pican-Straße verwickelt war, zog sich lange hin. Mehr als zwei Jahre nach dem Unfall hatte das Amtsgericht immer noch keinen Vollzug vermelden können. Nun jedoch konnte dem bei dem Unfall 31 Jahre alten Rafal P. das offizielle Schreiben endlich zugestellt werden. Das Amtsgericht Oranienburg hat damit auch den Termin für die Strafsache vor dem Schöffengericht am Amtsgericht festgesetzt. Am 24. September 2020 wird gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung einer Radfahrerin um 9.30 Uhr im Saal 1 des Gerichts die Verhandlung eröffnet.

Der Unfall hatte sich im Kreuzungsbereich der Lehnitzstraße, Andre-Pican-Straße ereignet. Quelle: Julian Stähle

Anklage wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge berauschender Mittel

Der schwere Unfall hatte im April 2018 für große Betroffenheit über die Grenzen Oranienburgs gesorgt. Lkw-Fahrer Rafal P. hatte die Frau beim Abbiegen an der Kreuzung erfasst und nach Erkenntnissen der Polizei noch mehrere hundert Meter mitgeschleift, ehe er auf Höhe der Orafol-Arena zum Stehen kam. Die Radfahrerin erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Die Anklage gegen den Mann beinhaltet neben dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung auch den Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge des Genusses anderer berauschender Mittel (Amphetamine). Besonders makaber scheint in diesem Zusammenhang ein Vorfall, bei dem im Oktober 2018 das zum Andenken an die tödlich verunglückte Frau an der Unfallkreuzung aufgestellte weiße Fahrrad beschmiert und verunglimpft worden war.

Vorläufige Festnahme des Lkw-Fahrers am Unfalltag

Ein bei dem Lkw-Fahrer am Unfalltag vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Promillewert von 0,0 erbracht. Da laut Polizei jedoch bei der Unfallaufnahme Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Fahrers bestanden, war zusätzlich die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden. Der Lkw-Fahrer war nach dem Unfall mit einem schweren Schock ins Krankenhaus gebracht worden, das er jedoch wenig später bereits wieder verlassen konnte. Anschließend war er von der Polizei vorläufig festgenommen worden, jedoch noch am gleichen Abend wieder entlassen worden.

Von Nadine Bieneck