An einer neuen B 96 wird schon viel zu lange geplant

Oberhavel

So viele Menschen wie lange nicht kamen in diesem Jahr auf der B 96 im Landkreis Oberhavel ums Leben. Aufgrund ihrer Beschaffenheit bietet die Bundesstraße ein stark erhöhtes Unfallrisiko, seit langem fordern Anwohner sowie zahlreiche Bundes-, Landes- und Lokalpolitiker daher den Um- und Ausbau. Damit begonnen wurde bereits, wie die Ortsumfahrung Oranienburg zeigt, aber die weitere Planung verläuft schleppend.

Erste Planungsrunden bereits in den 1990er-Jahren

„Über erste Planungen für eine Ortsumfahrung der Bundesstraße 96 bei uns im Löwenberger Land wurde bereits in den 1990er-Jahren gesprochen“, glaubt sich Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck zu erinnern. Doch von einem Beginn der Bauarbeiten ist das ganze Projekt auch etliche Jahre später offensichtlich noch sehr weit entfernt. 2008 sei immerhin schon mal die Linienführung für die neue Trasse erfolgt. Dabei, so der Bürgermeister, sei die Vorzugsvariante der Gemeinde leider nicht zum Tragen gekommen. Eine Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern im Löwenberger Land hätte sich gewünscht, dass die rund elf Kilometer lange Ortsumgehung parallel zur Bahntrasse verlaufe. Dies sei aber unter anderem mit dem Verweis auf das Vorhandensein eines Schreiadlers abgelehnt worden. Im Endeffekt habe man sich fügen müssen, weil die Gemeinde bei der Linienbestimmung leider keinerlei Mitspracherecht habe. „Inzwischen sind Jahre ins Land gegangen und wir haben bis jetzt immer noch keinen Planfeststellungsbeschluss auf dem Tisch“, betont der Bürgermeister. Ohne diesen könne jedoch nicht gebaut werden.

Unternehmerflurbereinigung im Gange

Gewissermaßen im Hintergrund wird an dem Projekt dennoch gearbeitet. Wie Löwenbergs Bauamtsleiter Manfred Telm sagte, sei gegenwärtig die sogenannte Unternehmerflurbereinigung im Gange. Weil bei den Bauarbeiten an der Ortsumgehung landwirtschaftliche Nutzflächen zerstört werden, müssten alle betroffenen Flächen und Wege innerhalb eines abgesteckten Korridors für die Umgehungsstraße neu geordnet werden. Dieses Prozedere könne unter Umständen noch mehrere Jahre dauern. Deshalb mag momentan auch niemand eine Prognose abgeben, wann mit den Bauarbeiten an der neuen B 96 im Löwenberger Land begonnen wird. „Ich möchte meine Hand für einen baldigen Startschuss auf jeden Fall nicht ins Feuer legen“, so Bernd-Christian Schneck. Zudem müsse auch noch berücksichtigt werden, dass nach der Vorlage eines Planfeststellungsbeschlusses immer noch die Möglichkeit bestehe, dagegen zu klagen. Das würde dann auf jeden Fall zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens führen.

Von Bert Wittke