Angeklagter Lehrer aus Hennigsdorf bestreitet Wissen über Nazi-Tattoo

Oranienburg/Hennigsdorf

Bereits im Dezember 2018 sollte ursprünglich der Prozess gegen einen Lehrer der Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Oberschule vor dem Amtsgericht Oranienburg verhandelt werden. Aufgrund der Erkrankung der Richterin war die Verhandlung damals abgesetzt worden. Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sollte der angeklagte Clemens K. damals bereits zur Verantwortung gezogen werden.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin kürzte daraufhin das Verfahren durch einen Strafbefehl ab. Dieser besagte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen. Dagegen legte Clemens K. Einspruch ein. Und so wurde am Dienstag am Amtsgericht Oranienburg nun doch mit großer Anteilnahme der Öffentlichkeit – Presse und Fernsehen – verhandelt.

Auslöser für den Prozess war ein Wahlspruch der Waffen-SS („Meine Ehre heißt Treue“), der in typischer Runenschrift auf dem athletischen Oberkörper des Angeklagten prangt. Bei einem Sportfest der Albert-Schweitzer-Oberschule am 3. Juli 2018 am Veltener Bernsteinsee konnte dieser verbotene Spruch von vielen Schülern und Lehrern gelesen werden. Er wäre als Schiedsrichter eingeteilt gewesen und habe sich, um zu helfen, selbst in eine Mannschaft eingewechselt, ließ sich Clemens K. zur Sache ein. Es sei sehr heiß an dem Tag gewesen, daher habe man mit freiem Oberkörper gespielt. Auch er habe sein T-Shirt abgestreift, ohne dabei an seine reichlich vorhandenen Tattoos zu denken. So sei er auch fotografiert worden.

Anschließend kam es zu einer Anzeige, woraufhin das Land Brandenburg den Lehrer fristlos entließ. Er wäre wegen seiner rechtsextremistischen Tattoos für den Schuldienst nicht geeignet, begründete das Schulamt seine Entscheidung damals. Ob die Kündigung rechtens ist, das wird zur Zeit durch ein Verfahren am Arbeitsgericht entschieden.

Auf die Frage der Richterin, wie Clemens K. denn zu diesem Tattoo gekommen sei, antwortete der Angeklagte wortreich. Er habe eine schwere Kindheit gehabt. Starke Auseinandersetzungen mit seinem Vater und der Zwang zum katholischen Glauben hätten ihn als Jugendlichen aus Protest zum Brauchtum der Wikinger gebracht. Seitdem habe er bis heute eine hohe Affinität zu diesen. „Ich glaube eher an die heidnischen Götter als an Jesu“, erklärte er. So sei es nach und nach zu der „Wolfsangel“, der „Schwarzen Sonne“ und Wikingersprüchen auf seiner Haut gekommen. Mit etwa 20 habe er sich den angeklagten Spruch stechen lassen. Dieser hätte ihm besonders gefallen, ohne dass er von dessen Verwendung bei der SS gewusst habe.

Viel später erst habe ein Freund ihn auf die Zweideutigkeit dieses Tattoos aufmerksam gemacht und ihn davor gewarnt, es in der Öffentlichkeit zu zeigen. An dieser Stelle gab die Vorsitzende dem 39-Jährigen den rechtlichen Hinweis, dass auch die Wolfsangel und andere Tätowierungen gleichermaßen anstößig seien. Etliche Nazi-Organisationen würden solche Symbole verwenden.

Er habe das „heißt“ aus dem Spruch inzwischen entfernen lassen, sagte der Angeklagte. Und er habe keine rechtsextremistischen Tendenzen. Er liebe seinen Beruf und die Schüler hätten ihn ebenfalls geliebt. Als Beweis las er aus einer von 200 Schülern unterschriebenen Petition an das Schulamt vor, aus der das Bedauern über seine Suspendierung hervorging.

Der Staatsanwalt hörte sich die langen Ausführungen geduldig an. Anschließend sagte er sinngemäß, er habe jetzt nur den Angeklagten gehört, ihn würden schon Stimmen auch von der anderen Seite interessieren. Deshalb würde er diese im Zeugenstand gern hören. Diesem Antrag stimmte die Richterin zu. Die Zeugen werden zum Fortsetzungstermin am 12. Oktober geladen. Dann ist auch mit einem Urteil zu rechnen.

Von Helmut Schneider