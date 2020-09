Anlaufpunkt für Brotfreunde in der Havelpassage

Oranienburg

Die Entscheidung, mitten im Sommer und inmitten der Coronapandemie eine neue Bäcker-Filiale zu eröffnen, war riskant. Dennoch startete die Wriezener Backstube am 1. Juli in der Oranienburger Havelpassage mit einem Ladengeschäft, dem ersten der traditionellen Bäckerei in der Kreisstadt. „Im Sommer ist es generell für eine Bäckerei schwieriger, Corona ist ohne Frage auch eine Herausforderung. Aber man kann schon jetzt nach drei Monaten ganz klar feststellen – es war die richtige Entscheidung“, zeigt sich Verkaufsleiter Volker Wilke zufrieden.

Brot ist deutsches Kulturgut

Schon beim Eintritt in die Filiale kann der Kunde erkennen, die Wriezener Backstube möchte sich abgrenzen von anderen Bäckereien. „Die Tradition unseres Hauses ist sehr lang und wir fühlen uns dieser verpflichtet. Wir sehen uns als Produzent und Direktvermarkter. Wir haben nur frische Ware und die Kunden wollen dies auch verstärkt“, so Wilke. Als Alleinstellungsmerkmal sieht sich die Wriezener Backstube vor allem als „Brotfreund“. 18 verschiedene Sorten Brot werden angeboten. „Der Clou dabei ist – als Kunde kann man variieren. Man kann zum Beispiel von jeder Brotsorte auch nur eine Scheibe mitnehmen wenn man möchte, und so eine Vielfalt schaffen. Brot ist deutsches Kulturgut und wir sehen uns als Freund des Brotes“, so der 58-Jährige.

Volker Wilke. Quelle: Knut Hagedorn

Drei Mitarbeiter sind aktuell in der Filiale in der Havelpassage beschäftigt, dazu ein Lehrling. Alle arbeiteten zuvor beim Lila Bäcker, die vor dem 1. Juli in dem Ladengeschäft eine Filiale betrieben. „Auch bei der Bewerbung gehen wir andere Wege. Wir führen keine klassischen Bewerbungsgespräche, sondern führen durch unsere Backstube in Wriezen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter ein Gefühl für unser Handwerk erhalten.“ Für die Zukunft gibt es laut Volker Wilke schon viele Ideen: „Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Der Kunde ist offen für neues. Uns schweben Ideen für Knäckebrot und Zwieback vor, auch Früchtebrot mit Feigen, Aprikosen oder Ingwer.“

Von Knut Hagedorn