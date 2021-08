Anne Schumacher aus Lehnitz will für die Bündnisgrünen in den Bundestag

Lehnitz

Schule und Kita, öffentlicher Personennahverkehr, Jugend und ein intaktes Ortsleben: Es gibt kaum ein Thema, über das sich Anne Schumacher, Direktkandidatin für Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 058, keine Gedanken gemacht hat. Bei einem Spaziergang durch ihren Wohnort Lehnitz zeigt die 56-Jährige Probleme, aber auch mögliche Lösungen auf.

„Ich wohne seit 23 Jahren hier“, erzählt sie beim Start nahe des S-Bahnhofes. Es sei ein großes Glück, dort zu wohnen. „Das geht schon bei der guten Internetanbindung los“, sagt sie und ist damit auch schon beim ersten Thema angelangt. „Funktionierendes Internet ist wichtig im Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Entwicklung.“

„Lehnitz ist ein attraktiver Ort“

Der große Zuzug der letzten Jahre scheint der Politikerin recht zu geben. „Lehnitz ist ein attraktiver Ort“, sagt Anne Schumacher. Doch mit jedem Zuzug steige auch der Bedarf nach Wohnraum. Viele würden ihre Altbauten modernisieren und mit klimafreundlichen Aspekten wie Solaranlagen versehen. „Wichtig ist mir, dass keine neuen Baugebiete in Wäldern als Bauland ausgewiesen werden.“

Vielmehr sollen bereits vorhandene Flächen genutzt werden – „mit Mehrfamilienlösungen, wenn möglich.“ So soll eine weitere Versiegelung des Bodens vermieden werden. Der Zuzug wirft jedoch auch ein Licht auf Probleme, die sonst eher ein Schattendasein führen. „Es gibt in Lehnitz keinen Ort für die Jugend“, stellt Anne Schumacher fest. „Wir brauchen mehr Angebote für die Jugendlichen zum Treffen und Austauschen, da haben wir hier leider noch nichts erreichen können.“

Einsatz für besseren Personalschlüssel in den Kitas

An der Kita in Lehnitz angekommen, sieht die Mutter zweier Kinder vor allem die Investitionen der Kommune in den Altbau positiv. „Allerdings gibt es gerade in Brandenburg keinen optimalen Erzieher-Schlüssel“, bedauert sie. Dies sei auch Ländersache. „Aber der Bund kann sich in die Qualitätsdiskussion einmischen.“ Mehr Personal sei wichtig, um besser auf die Kinder eingehen und sie auf die Schule vorbereiten zu können. „Da darf das Kita-Personal auch gern multiprofessionell sein. Ich könnte mir zum Beispiel gemeinsame Projekte mit dem Hausmeister oder dem Gärtner vorstellen.“

Auch für den Lehnitzer Ortskern sieht Anne Schumacher Verbesserungsbedarf. „Er ist leider fast tot“, konstatiert sie. Kein Bäcker, keine Post: „Ohne diese Art der Grundversorgung wird es schwierig“, ist sich die 56-Jährige sicher.

Das Ziel müsse sein, jeden Ort mit einem Angebot zu versorgen. „Etwas, wo man das Nötigste kaufen und sich begegnen kann.“ Dies sei auch wichtig für diejenigen, die nach Lehnitz ziehen. „Für die brauchen wir zudem ein vielfältiges Angebot an Wohnungen: Für Familien, barrierefrei. Und bezahlbar muss es sein.“

ÖPNV muss zuverlässig sein

Weiter geht der Spaziergang entlang der Friedrich-Wolf-Grundschule zum S-Bahnhof Lehnitz. „Wir freuen uns über jeden, der so einen Mix aus Verkehrsmitteln nutzt“, sagt Anne Schumacher mit Blick auf den gefüllten Parkplatz. Dort lassen die Pendler ihre Autos stehen und fahren mit der Bahn weiter. „Da geht allerdings durch den Einsatz von Bussen oder das Prinzip Carsharing noch mehr.“ Man brauche einen vernünftigen Mix, der die Leute dazu motiviert, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

„Dabei muss man auch an die Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen denken. Sie benötigen einen besonders zuverlässigen ÖPNV.“ Und auch die Autos sollen klimafreundlicher werden. „Wir wollen den Umstieg auf emissionsfreie Antriebe fördern und jeden mit einem Klima-Bonus belohnen, der sich schon jetzt ein E-Auto kauft“, fasst es Anne Schumacher zusammen. Zudem soll ab 2030 jedes neu zugelassene Auto emissionsfrei unterwegs sein.

Kindergrundsicherung soll kommen

Zum Thema Sozialpolitik hat die Bündnisgrüne klare Vorstellungen. „Große Sozialverbände unterstützen unsere Idee der Kindergrundsicherung.“ Soll heißen: Jedes Kind bekommt eine gewisse Summe im Monat, unabhängig von seinem sozialen Status. Dies solle dann das Kindergeld und Kinderfreibeträge ersetzen. „Dazu soll es einen Garantiebetrag für Familien geben, die zusätzlichen Bedarf bei geringerem Einkommen haben.“

Auch die Feuerwehr sei für das Bündnis90/Die Grünen ein wichtiger Faktor. „Es sind vor allem die freiwilligen Feuerwehren, die im ländlichen Raum jederzeit einsatzbereit sind.“ Dazu komme die Jugendarbeit der Wehren, aber auch der soziale Faktor, etwa bei Dorffesten.

