Anonyme Briefe in Oranienburg: „Hat in den letzten 1,5 Jahren merklich zugenommen“

Oranienburg

„Als ich davon in der Zeitung gelesen habe, war ich enorm erschrocken. Wieder einmal“, sagt Daniel Langhoff. Der Vorsitzende der Oranienburger FDP-Stadtverordnetenfraktion spricht über die anonym erhobenen Vorwürfe, die vor wenigen Wochen durch Oranienburg geisterten. Wieder einmal. Diesmal im Mittelpunkt der Anschuldigungen: Der Hauptamtsleiter der Kreisstadt, Mike Wedel. Die Vorwürfe sind längst ausgeräumt, sie haben sich laut Stadtverwaltung als „unwahr und komplett haltlos“ herausgestellt.

„Unglaublich große kriminelle Energie“

Daniel Langhoff beschäftigt der Vorfall dennoch. Dabei geht es ihm weniger um die konkreten Vorwürfe, als vielmehr um den gesamten Vorgang an sich. „Es ist nicht das erste Mal, dass in Oranienburg anonyme Schreiben die Runde machen und darin teils schwerwiegende Vorwürfe erhoben werden“, sagt er. Besonders um treibt ihn das, da er selbst schon in der Situation des Beschuldigten gesteckt habe. So seien während des Bürgermeisterwahlkampfs im Jahr 2017 unter anderem gefälschte, vermeintlich von ihm initiierte Nachrichtenverläufe aus sozialen Netzwerken ( Facebook) in Umlauf gebracht worden, erinnert er sich. „Da wurde mit unglaublich großer krimineller Energie vorgegangen. Jemand hat sich die Mühe gemacht, einen Chatverlauf zu fälschen und dann zu veröffentlichen, um anderen, darunter konkret auch mir, zu schaden“, sagt er, und wirkt immer noch konsterniert. Bis hin zu Bedrohungen gegen ihn und seine Familie wuchsen sich die anonym betriebenen Geschehnisse damals aus, erinnert sich Langhoff mit Schrecken. Was folgten waren Anzeigen und Ermittlungen, der oder die konkreten Urheber konnten jedoch nie ausfindig gemacht werden. „Das verlief dann im Sande. Aber genau das ist das Perfide – du kannst mit den Verursachern nicht einmal ins Gespräch gehen, weil du nicht weißt, wer sie sind“, kritisiert er.

Langhoff : „In der Anonymität des Netzes wird soviel Schindluder betrieben“

„Die sozialen Medien mögen viele Vorteile haben. Nach dem, was ich dort erlebt habe, nenne ich sie „unsoziale Medien“. Im Bereich der dort möglichen Anonymität wird soviel Schindluder betrieben, wie es auf der Straße, wenn sich die Menschen gegenüber stehen, niemals möglich ist“, findet der Wensickendorfer. Er selbst habe nach den Vorkommnissen damals all seine Social-Media-Accounts sofort gelöscht. „Ich lebe seitdem viel besser. Und ruhiger“, sagt er heute, mehr als drei Jahre danach. „Für mich war das damals eine Notbremse. Ich wollte nicht nur Nerven und Energie schonen, sondern einfach auch meine Zeit mit so etwas nicht mehr verschwenden müssen“, konstatiert er. „Wenn jemand über dich redet, und du bekommst es mit, hinterlässt das doch natürlich seine Wirkung.“

Für den Dialog mit seinen Mitmenschen sieht Langhoff auch ohne Soziale Netzwerke jede Menge Gelegenheiten – sei es als Stadtverordneter, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Oranienburger Untersuchungsausschusses, Mitglied weiterer Ausschüsse oder auch als Ortsbeiratsmitglied. „Ich treffe die Menschen im Ort, werde angesprochen, bekomme Feedback. Man tauscht sich aus, diskutiert. Das ist für mich vernünftige und konstruktive Kommunikation, durch die man auch zu einem Ergebnis kommen kann. Aber nicht doch mit anonymen Briefen“, findet er.

Bereits im Frühjahr kursierten in Oranienburg anonyme Schreiben

Dass nun einmal mehr anonyme Vorwürfe gegen einen leitenden Angestellten der Stadt Oranienburg erhoben wurden – im Frühjahr hatte ein anonymer Brief mit zahlreichen Anschuldigungen gegen den Oranienburg Holding Geschäftsführer Alireza Assadi hohe Wellen geschlagen – bereitet Daniel Langhoff mehr als ein ungutes Gefühl. „Da wurde vorsätzlich versucht, jemandem zu schaden. Mitnichten geht es dabei um Aufklärung, sondern ausschließlich darum, jemanden anzuscheißen“, sagt er. „Was passiert denn aber mit dem Beschuldigten, wenn sich herausstellt, dass an der ganzen Sache nichts dran ist? Irgendwas bleibt immer hängen.“

Manche Menschen fühlen sich offenbar nicht genug mitgenommen

Derlei Vorkommnisse – anonyme Schreiben, Behauptungen und Anschuldigungen – hätten in den letzten 1,5 Jahren in Oranienburg merklich zugenommen, beobachtet Langhoff mit Sorge. „Für mich ist das auch ein Ausdruck dafür, dass einige Menschen sich offensichtlich nicht genug mitgenommen fühlen“, sagt er nachdenklich. „Offenbar finden sie keinen Ansprechpartner, um über Dinge, die sie beschäftigen oder die sie kritisieren, reden zu können.“ Eine weitere Möglichkeit sei, „dass es möglicherweise Leute gibt, die aus Neid und Missgunst solche Wege einschlagen“. So oder so: „Anonyme Anschuldigungen sind ein scharfes Schwert. Der oder die Absender können vermutlich gar nicht einschätzen, wie enorm die Auswirkungen für denjenigen sind, der da pauschal verleumdet wird. Das Schlimmste ist, wenn die Familie mit reingezogen wird.“

Zahlreiche Anlaufstellen in Oranienburg bieten Möglichkeit für Gespräche

Dabei gebe es in Oranienburg doch gleich mehrere Anlaufstellen, an die man sich jederzeit wenden könne, sagt Langhoff: „Das reicht von Beratungsstellen über die Stadtverwaltung, Schiedspersonen bis hin zu den verschiedenen Parteifraktionen der Stadtverordnetenversammlung und darüber hinaus.“ Wer wirklich etwas verändern oder verbessern wolle, der könne „dort jederzeit das Gespräch suchen. Wer aber einfach nur jemandem schaden will, der schreibt dann eben anonyme Briefe“, legt sich der Wensickendorfer fest.

Von Nadine Bieneck