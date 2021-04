Anonymes Mobbing: Oranienburger Familie fühlt sich im Stich gelassen

Oranienburg

Seit einigen Monaten leidet eine Familie aus Oranienburg (Name der Redaktion bekannt) unter Mobbing und übler Nachrede. Sie erhält Briefe mit obszönen, pornografischen Inhalten – und ist machtlos dagegen. Der Bericht der betroffenen Mutter ist nur schwer auszuhalten, immer wieder stockt das Gespräch. Auch das Lesen der Briefe erfordert Durchhaltevermögen, sie liegen der Redaktion vor, sind aber auch nicht auszugsweise für einen Abdruck oder ein Zitat geeignet.

Der erste Brief ist an den Sohn adressiert

Alles beginnt am 18. September des vergangenen Jahres. An diesem Tag erhält die Familie einen Brief per Post, ohne Absender, aber durch die Post abgestempelt. „Der Brief war an unseren Sohn adressiert. Ich habe ihn aus dem Briefkasten genommen und nicht aufgemacht, mit so etwas rechnet man ja auch nicht“, denkt sie zurück. Sie sagt, sie habe mit einer Geburtstagseinladung oder ähnlichem gerechnet. Der Sohn öffnet den Brief, nimmt das Blatt Papier heraus und liest die ersten Worte. „Dann schaute er mich plötzlich panisch an und rief ’Mama, was ist das?“

Sie nimmt ihm den Brief ab, erstarrt regelrecht beim Lesen der obszönen schriftlichen Darstellungen. „Wir sind dann gleich mit unserem Kind zur Polizei.“ Polizisten nehmen den Brief mit Handschuhen entgegen und stellen ihn sicher. „Sie sind sehr vorsichtig damit umgegangen und haben es wirklich ernst genommen, auch den Beamten hat man das Entsetzen über das Gelesene angesehen“, erinnert sich die Oranienburgerin. Die Kriminalpolizei nimmt sich des Falles an.

Üble Nachrede: Mutter soll getragene Unterwäsche verkaufen

Dann herrscht eine Weile Ruhe, doch am letzten Tag vor dem Herbstferien, der 9. Oktober, findet die Mutter wieder einen anonymen Brief im Briefkasten – dieses Mal an sie selbst adressiert. „Ich wurde mit meinem Vornamen angesprochen, hätte angeblich ein Inserat geschalten, in dem ich getragene Unterwäsche zum Verkauf anbiete“, schildert sie, sucht nach den richtigen Worten. Der Brief beinhaltet sogar genaue Anweisungen dazu, wie die Unterwäsche vor dem Verkauf zu tragen sei, sexuelle Handlungen werden explizit beschrieben.

Die Unterwäsche sollte dann am Auto der Familie positioniert werden. „Das war absolut gruselig, weil dort sogar unser genaues Kennzeichen drin stand.“ Auch mit diesem Brief macht sich die Familie umgehend auf den Weg zur Polizei, stellt Strafanzeige. Wieder folgen Monate der Ruhe, doch am 31. März zeigt sich, dass der Alptraum für die Familie noch lange nicht beendet ist. Wieder findet sich ein anonymer Brief, wieder ist der Inhalt pornografisch, eine Strafanzeige folgt. Alle Versuche, der Situation Herr zu werden, schlugen bisher fehl.

Polizei bestätigt die Ermittlungen

Polizeisprecherin Christin Knospe bestätigte auf MAZ-Nachfrage das Vorliegen der drei Strafanzeigen, mehr kann sie aber mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht sagen. Die Familie sucht noch immer händeringend nach Hilfe, fühlt sich aber aktuell durch die Gesetzeslage mit ihrem Problem allein gelassen. Die Familie hat mit der Situation zu kämpfen, die Briefe hinterlassen Spuren.„Am Ende will ich aber einfach meine Familie schützen.“

Warum die Familie solche Briefe erhält, kann die Oranienburgerin nicht nachvollziehen, auch die Motivation des oder der Täter kann sie nicht erkennen. „Wir haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur unsere Ruhe haben. Wir hoffen einfach nur, dass das jetzt endlich ein Ende hat und die Strafanzeigen zum Erfolg führen.“ Vielleicht, so hofft die Mutter, habe ja schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte sich erfolgreich wehren.

