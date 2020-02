Anwohnerbeschwerden: Festgefahrene Diskussion um die Gedenkstätte

Oranienburg

Dass die Anwohner der Gedenkstätte Sachsenhausen unter deren zunehmendem Besucherstrom leiden, ist kein Geheimnis. Rund 700 000 Gäste besuchen das Museum jährlich. Verbunden ist dies jeder Menge Müll, Lärm und Abgasen, die den direkten Nachbarn des ehemaligen Konzentrationslagers das Leben schwer machen. 2017 taten sich die betroffenen Oranienburger in einer Bürgerinitiative zusammen. Die Bedeutung der Gedenkstätte auf dem Gelände des einstigen KZs streiten sie gar nicht ab, über die Belastungen für die Anwohner müsse man jedoch reden, so ihre Forderung.

Die Situation um eine Lösung des Problems ist gegenwärtig offenbar zum Stillstand gekommen. Neue Bewegung in dieser Sache erhofft sich die Stadt als einer von vielen Beteiligten dieser Diskussion nun von den drei aus Oranienburg stammenden Landtagsabgeordneten, Björn Lüttmann ( SPD), Nicole Walter-Mundt ( CDU) und Heiner Klemp (B90/ Die Grünen).

Gedenkstätte ist auch Thema im Bauausschuss

Die Besucherlenkung rund um die Gedenkstätte ist am Mittwochabend auch Thema im Bauausschuss. Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf wird dort über den aktuellen Sachstand zur Optimierung der Besucherströme rund um die Gedenkstätte berichten. „Regelmäßig über den aktuellen Stand informiert zu werden ist ein Wunsch der Stadtverordneten, dem wir natürlich nachkommen“, sagt er. Allerdings – viel Neues kann er nich berichten. Frustrierend sei das Verfahren für die Stadtverwaltung, lässt er durchblicken. „Wir haben als Stadt in der Vergangenheit so viele Vorschläge entwickelt“, sagt Oltersdorf. „Diese wurden aber alle, teils ohne Angabe von Gründen, abgelehnt.“ Insbesondere seitens der Gedenkstätte in Person ihres Leiters Axel Drecoll würde bei Ideen und Lösungsansätzen oftmals abgewunken, Alternativen jedoch nicht benannt.

Anwohnerinitiative fordert den Dialog

Die Stadt Oranienburg ist dabei nur eine von vielen Parteien, die in die schwierige Gemengelage involviert sind. Denn neben der Gedenkstätte sitzen auch der Landkreis und das Land Brandenburg mit im Boot. Der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann hatte vor einigen Wochen angekündigt, die für Wissenschaft, Forschung und Kultur verantwortliche Landesministerin Manja Schüle ( SPD) nach Oranienburg holen zu wollen, um sie vor Ort mit der Gedenkstätte selbst, aber auch den Problemen der Anwohner vertraut zu machen. Dass durch diesen Besuch wieder Bewegung in die festgefahrene Diskussion kommt, das erhofft sich nun auch die Stadtverwaltung. Das liegt ohne Frage auch im Sinne der 2017 gegründeten Anwohnerinitiative „ Gedenkstätte Sachsenhausen – Gedenken im Einklang mit dem Leben“. Deren Sprecher Christian Wollank hatte bei der Gründung gesagt: „Wir fordern einen Dialog, unsere Probleme dürfen nicht weggeschoben werden.“

