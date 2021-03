Oranienburg

Weit mehr als ein Jahr ärgerte sich Ingeborg Steller über den Zustand in der Oranienburger Augustastraße. Sie hatte Angst, in eines der unzähligen Löcher in der Straße zu treten und hinzufallen. Auch befürchtete sie Schäden an den dort durchfahrenden Autos.

Mehrfach hatte die MAZ über den Zustand und den Ärger der 81-Jährigen berichtet. „Vorige Woche ist nun endlich alles asphaltiert worden“, sagte Ingeborg Steller nun am Sorgentelefon der MAZ. „Dafür will ich nun ein dickes Dankeschön sagen.“ Nun sei die Straße wieder in einem guten Zustand.

Von Robert Tiesler